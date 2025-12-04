Yeni Şafak
Albayrak Grubu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu arasında staj iş birliği protokolü imzalandı

10:494/12/2025, Perşembe
Albayrak Grubu ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin arasında staj iş birliği protokolü imzalandı.
Albayrak Grubu ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin arasında staj iş birliği protokolü imzalandı.

İTÜ Rektörlük Binası’nda, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Bıçakçı moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, sektörün önde gelen bilişim firmasıyla yapılan bu iş birliğini temsilen Albayrak Grubu adına İşe Alım Direktörü Bilal Aydoğdu, Bilgi İşlem Grup Müdürü Murat Er ve Siber Güvenlik Müdürü Mehmet Koç katıldı.



Bu iş birliği kapsamında öğrencilere; uygulamalı eğitim, staj ve mentörlük desteği sunulacak olup, sektörün ihtiyaçlarına uygun nitelikli siber güvenlik uzmanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.



'Yaptığımız iş birliği, ülkemizin geleceği açısından büyük değer taşıyor'

Protokole ilişkin değerlendirmelerde bulunan İşe Alım Direktörü Bilal Aydoğdu şunları ifade etti:

“Türkiye’nin önde gelen prestijli üniversitelerinden biriyle bu iş birliği protokolünü gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu girişimin, bilişim sektöründe kalifikasyonu yüksek ve yetkin öğrencilerin yetişmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yaptığımız iş birliği, hem ülkemizin geleceği hem de sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacı açısından büyük değer taşıyor. Albayrak Grubu olarak, gençlerimizin gelişimi için gerekli tüm desteği sunmaya devam edeceğiz.”


#Albayrak Grubu
#İstanbul Teknik Üniversitesi
#Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu
