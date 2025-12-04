Albayrak Grubu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu arasında staj iş birliği protokolü imzalandı

Bu iş birliği kapsamında öğrencilere; uygulamalı eğitim, staj ve mentörlük desteği sunulacak olup, sektörün ihtiyaçlarına uygun nitelikli siber güvenlik uzmanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

“Türkiye’nin önde gelen prestijli üniversitelerinden biriyle bu iş birliği protokolünü gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu girişimin, bilişim sektöründe kalifikasyonu yüksek ve yetkin öğrencilerin yetişmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yaptığımız iş birliği, hem ülkemizin geleceği hem de sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacı açısından büyük değer taşıyor. Albayrak Grubu olarak, gençlerimizin gelişimi için gerekli tüm desteği sunmaya devam edeceğiz.”