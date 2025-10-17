Alerji, nezle ve grip benzer semptomlar gösterse de tedavileri farklı

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, üst solunum yolu hastalıkları arasında yer alan alerjik rinit, soğuk algınlığı ve influenza, benzer klinik semptomlar göstermeleri nedeniyle sıklıkla birbiriyle karıştırılabiliyor. Bu hastalıkların ayırıcı tanısının doğru şekilde yapılması, gereksiz ilaç kullanımını önlemek ve komplikasyon riskini azaltmak için özellikle de çocuklar adına önemli taşıyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Çocuk Alerjisi Bölümü Prof. Dr. Mahir İğde, alerjik rinitin virüs ya da mikrop kaynaklı bir hastalık olmadığını vurgulayarak, bunun çocuklarda üst solunum yolu hastalıklarıyla karıştırılabileceğini belirtti.





Alerjik rinit ve nezlenin belirtileri ve nedenleri hakkında bilgi veren İğde, "Vücut zararsız bir maddeye, genellikle polen, toz veya evcil hayvan tüyüne aşırı tepki verir ve bu tepki sonucunda histamin salınımı olur. Sonuç olarak burun akıntısı, kaşıntı ve hapşırma gibi belirtiler ortaya çıkar. Enfeksiyon söz konusu olmadığı için bulaşıcı değildir. Nezle ise genellikle rinovirüs gibi virüslerin neden olduğu, bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyonudur. Belirtiler yavaş yavaş başlar ve birkaç gün içinde artarak 5-7 gün sürer. Boğaz ağrısı ve burun akıntısının zamanla koyulaşması tipik belirtiler arasındadır." ifadelerini kullandı.





İğde, gribin ise daha ciddi seyreden bir viral enfeksiyon olduğunu aktararak, gribin, aniden başladığını, yüksek ateş, titreme, şiddetli kas ve eklem ağrılarıyla kendini gösterdiğini kaydetti. Hastanın çoğu zaman "yatağa düşecek kadar" halsiz hissettiğini aktaran İğde, şöyle devam etti:





"Gripte burun tıkanıklığı geri planda kalırken, genel bitkinlik ve yorgunluk ön plandadır. Yorgunluk hissi, hastalık geçtikten sonra haftalarca sürebilir. Alerjik rinitte ateş görülmez. Burun akıntısı bol, sulu ve berraktır. Göz ve burun kaşıntısı oldukça tipiktir ve sık sık arka arkaya hapşırma nöbetleri yaşanabilir. Belirtiler genellikle belirli ortamlarda ortaya çıkar ve ortam değişince azalır. Hastalık mevsimsel döngü gösterebilir ve tekrarlayıcıdır." İğde, soğuk algınlığında ise burun akıntısının genellikle ilk günlerde su gibi olup, zamanla koyulaştığını yeşile döndüğünü vurgulayarak, kısa süreli hafif ateş görülebildiğini, az derece hapşırık ve kas-eklem ağrıları olabileceğini belirtti.





Gripte ise ateş genellikle 38 derecenin üzerinde olduğunu, titremenin eşlik edebileceğine işaret eden İğde, kas ve eklem ağrılarının ise şiddetli olduğunu, burun tıkanıklığına ek olarak ciddi halsizlik ve iş gücü kaybı yaşanabildiğini vurguladı. Soğuk algınlığı gibi görünen belirtilerin bir haftadan uzun sürmesi ve mevsimsel bir döngü göstermesi, bu durumun alerjik riniti yani saman nezlesini düşündürebileceğini ifade eden İğde, yüksek ateş, şiddetli kas ağrısı, nefes darlığı veya göğüs ağrısı gibi ciddi semptomlar varsa, grip veya başka bir enfeksiyonun söz konusu olabileceğini aktardı.



