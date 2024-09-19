Ali Ulvi Kurucu’nun Hatıraları Ketebe’de

M. Ertuğrul Düzdağ tarafından kaleme alınan Ali Ulvi Kurucu’nun Hatıraları, Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Beş ciltten oluşan eserde; Kurucu’nun Konya’da geçen çocukluk ve gençlik yılları, Ezher’de okuduğu yıllar ve nurlu belde Medine-i Münevvere’de geçen elli altı sene yer alıyor. Düzdağ’ın günlere yayılan uzun sohbetlerle kaydettiği ve 26 yılda kitaplaştırdığı bu önemli eser, Ketebe’nin titiz çalışmasıyla yeniden okura sunuluyor. Ali Ulvi Kurucu ile bağlantı kurup hatıratı yazan M. Ertuğrul Düzdağ, 1993 yılında eşi ve oğluyla Medine’ye giderek hocanın evinde iki ay kalıp bu kaynak niteliğindeki hatırları kayıt altına almıştı.

Hatıratta ayrıca Ali Ulvi Kurucu’nun Muhammed İkbal, Doktor Muhammed Nasır, Şıh Ahmed Farisi, Şıh İbrahim Hoteni gibi İslam dünyasının önemli zatlarıyla anıları ve bu isimlerle İslam coğrafyası üzerine yaptığı sohbetler yer alıyor. Son ciltte ise Kurucu’nun şiirleri, mektupları, rubai ve güfteleri bulunuyor. Bu yönüyle Kurucu’nun hatıraları, sadece İslam’ın ruhunu ortaya koymakla kalmıyor yakın tarihimizle ilgili de önemli bilgiler veriyor. İslam dünyasının manevi ve siyasi bin bir hadise ile sarsıldığı yakın tarihi bizzat yasamış, önemli olayların şahidi olmuş ve mühim şahsiyetlerle tanışmış Ali Ulvi Kurucu, eserleriyle ve yaşamıyla Müslümanlara yol göstermeye devam ediyor.

M. Ertuğrul Düzdağ

AKİF VE MAHİR İZ KÜLLİYATI DA YAYINLANACAK

Ketebe Yayınları, hatıratı yayınlamakla kalmayıp, M. Ertuğrul Düzdağ’ın telif, araştırma veya yayına hazırladığı 70’e yakın kitabı da yeniden basıyor. Bu eserler sırasıyla M.Ertuğrul Düzdağ Kitaplığı adıyla Ketebe yayınlarından çıkacak. Şu ana kadar Ahmet Cevdet Paşa (Mahir İz) Peygamber Efendimiz, Yılların İzi (Mahir İz), Zağra Müftüsünün Hatıraları ve Ali Ulvi Kurucu’nun Hatıraları yayınlandı. Sırada ise Tasavvuf (Mahir İz), Ömer Rıza Doğrul’un ilk defa yayınlanacak Filistin kitabı ve uzun yıllardır piyasada bulunmayan Kısas-ı Enbiya, Ahmet Cevdet Paşa (Mahir İz) kitapları bulunuyor. Yayın süreci tamamlandığında M. Ertuğrul Düzdağ Külliyatı dışında, Mahir İz Külliyatı ve Mehmet Akif Külliyatı da eksiksiz bir şekilde Ketebe’den temin edilebilecek.

BU SAYFALARDA TARİH DİL VE EDEBİYAT VAR

M. Ertuğrul Düzdağ, hatıratın başında nasıl bir eserle karşı karşıya olduğumuzu şu ifadelerle anlatıyor: “Aziz okuyucuya, bu kitapla, okunduğu zaman insanın hayata bakışını değiştirecek olan bir eser sunulduğunu, ilk söz olarak arz etmek isterim. Önümüze açılmış olan sayfalarda, yokluğuna yandığımız ve son kırıntıları da kaybolurken üzülerek uzanmaya, tutup saklamaya davrandığımız güzelliklerden derlenmiş bir hazine bulunuyor. İlim, edep ve irfanın yanında bu sayfalarda tarihimiz, dilimiz ve edebiyatımız da var.”

Rahmi Deniz Özbay

Yeni bir devir inşa ediyor

Bu külliyatlar ile Ketebe’nin yazarlarının kaleme aldıklarını veya onlar hakkında hazırlanan araştırmaları eksiksiz bir şekilde sunmayı hedeflediğini söyleyen Proje Editörü Prof. Dr. Rahmi Deniz Özbay, şu değerlendirmede bulundu: “Düzdağ’ın Bitirme tezi olan Ebusuud Efendinin Fetvaları’nın yayınlandığı 1972 yılından bu yana, vakıf bir ömrün bütün eserlerinin tüm Türkiye ve özellikle 30 yaş altı gençlerimiz ile buluşacak olması doğrusu çok anlamlı. Ketebe, bu projesiyle değerlerimizi yeniden toplumumuza kazandırıyor, yeni bir devir inşa etmenin temellerini de atıyor.”







