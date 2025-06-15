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Alman doktorların ‘yaşayamaz' dediği hasta şifayı Türkiye'de buldu

Alman doktorların ‘yaşayamaz' dediği hasta şifayı Türkiye'de buldu

12:1015/06/2025, Pazar
IHA
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ALMANYA'DA "İLAÇLA BİR SÜRE DAHA YAŞARSIN" DENİLEREK GERİ ÇEVRİLEN 65 YAŞINDAKİ SİROZ HASTASI ALİ BABA TANRIVERDİ, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KARACİĞER NAKLİ İLE HAYATA TUTUNDU.
ALMANYA'DA "İLAÇLA BİR SÜRE DAHA YAŞARSIN" DENİLEREK GERİ ÇEVRİLEN 65 YAŞINDAKİ SİROZ HASTASI ALİ BABA TANRIVERDİ, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KARACİĞER NAKLİ İLE HAYATA TUTUNDU.

Almanya'da "ilaçla bir süre daha yaşarsın" denilerek geri çevrilen 65 yaşındaki siroz hastası Ali Baba Tanrıverdi, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen karaciğer nakli ile hayata tutundu.

Kısa süre önce Almanya'da siroz teşhisi konulan ve hastalığın ilerlediği gerekçesiyle ameliyat edilmesi reddedilen Ali Baba Tanrıverdi, bir yakınının tavsiyesiyle Türkiye'ye dönerek Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne başvurdu.

Tanrıverdi'nin kardeşi Ali Tanrıverdi, Malatyalı arkadaşları Özgür Karakoç'un yönlendirmesiyle ilk uçakla Malatya'ya gitme kararı aldı. Yola çıkmadan önce hastaneye gönderilen tıbbi raporları inceleyen İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibi, hastaya acil karaciğer nakli gerektiğini belirledi. Yaklaşık iki hafta içinde uygun donör bulundu ve Prof. Dr. Sezai Yılmaz liderliğindeki ekip tarafından başarılı bir karaciğer nakli gerçekleştirildi. Avrupa'da "ameliyat edilemez" denilen Tanrıverdi, Türk hekimlerin müdahalesiyle yeniden sağlığına kavuştu. Taburcu günü Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ı odasında ziyaret eden Ali Baba Tanrıverdi, "Avrupalı hekimler insanı ölüme terk ediyor. Türk doktorlar bu anlamda çok daha vicdanlı ve becerikli" ifadelerini kullandı. Tanrıverdi ayrıca tedavi sürecinde kendisine destek olan Doç. Dr. Barış Sarıcı, Özgür Karakoç, Volkan Arıkan ve Vahap Eserdi'ye teşekkür etti.

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