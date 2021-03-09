Hayat Altı ay benimle balık yiyecek On yıldır Yaren
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Altı ay benimle balık yiyecek: On yıldır Yaren

Altı ay benimle balık yiyecek: On yıldır Yaren

Bursa’da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile arkadaşlığı filme konu olan Yaren Leylek, Eskikarağaç Leylek köyüne bu yıl 10. kez geldi. Yaren bu sene de Adem Yılmaz’ın kayığına konarak balığını yedi. Yılmaz, “Bu sene 3 gün geç geldi. Artık evladım gibi, 6 ay boyunca balık tutup yedireceğim” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adem Yılmaz
Adem Yılmaz

Bursa’nın Karacabey ilçesinde baharla birlikte heyecanla beklenen kavuşma gerçekleşti. Göçten dönen Yaren leylek geçtiğimiz 9 yılda olduğu gibi, yuvasına konarak baharı tüm sevenlerine müjdeledi.

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  • Geçen yıl eylül ayında köye veda ederek göç eden Yaren leylek Afrika kıtasına doğru kanat çırpmıştı. Yaren leylek bu yılda yuvasına kondu. Ve göçten geldiğinin ertesi günü, balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına yeniden kondu.

FETÖ firarisi evdeki gizli bölmede yakalandı
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FETÖ firarisi evdeki gizli bölmede yakalandı
Yozgat'ta, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.B., saklandığı evdeki elbise dolabının gizli bölmesinde yakalandı. Yaklaşık 6 aydır firari olan H.B., yapılan işlemlerin ardından Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Balıkçı Adem Yılmaz, “Gelip gelmeyeceğini merak ettim. Çünkü bu yıl 3 gün geç geldi. Geleceği konusunda tereddüt etmiştim. Allah’a şükür dün köye bugün de kayığıma geldi. Çok mutluyum. Köyümüz de Yaren leyleği çok seviyor” dedi.

Köpekle kedinin arkadaşlığı kamerada
OYNAT 00:37
Köpekle kedinin arkadaşlığı kamerada
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde köpek ile kedinin birlikte oynaması kameraya yansıdı. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ köyünde yaşayan bir kişi köpek ile kedinin birlikte oynadığını görünce hemen cep telefonu ile o anları kaydetti. Köpek ile kedinin dostluğunu görüntüleyen kişi, ''Kedi ile köpekler genelde hep birbiriyle kavgalı olan hayvanlar, fakat bu sefer dostça oynarken görmek beni mutlu etti. Bende bu anı cep telefonumla ölümsüzleştirmek istedim' dedi.
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