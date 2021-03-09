Altı ay benimle balık yiyecek: On yıldır Yaren

Köpekle kedinin arkadaşlığı kamerada

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde köpek ile kedinin birlikte oynaması kameraya yansıdı. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ köyünde yaşayan bir kişi köpek ile kedinin birlikte oynadığını görünce hemen cep telefonu ile o anları kaydetti. Köpek ile kedinin dostluğunu görüntüleyen kişi, ''Kedi ile köpekler genelde hep birbiriyle kavgalı olan hayvanlar, fakat bu sefer dostça oynarken görmek beni mutlu etti. Bende bu anı cep telefonumla ölümsüzleştirmek istedim' dedi.