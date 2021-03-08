Şoför Sevim 5 yıldır direksiyon başında: O İzmir'in tek kadın taksi şoförü

İzmir'in tek kadın taksi sürücüsü Sevim Kaykaç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde unutulmadı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Kaykaç'ı, çalıştığı İzmir Otogar Taksi Durağı'nda ziyaret ederek, çiçek verdi.

Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Celil Anık, Sevim Kaykaç'ın İzmir taksicilerinin nazar boncuğu olduğunu belirterek, “Kendisiyle gurur duyuyoruz. Mesleğimizi başarıyla temsil ediyor, müşterilerine yaklaşımı ve trafikteki örnek davranışları nedeniyle övgü topluyor. İzmir'de daha çok kadın taksicinin olmasını istiyoruz. Bu mesleği yapmak isteyen her kadına destek olacağız” dedi.

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Bir çocuk annesi Sevim Kaykaç, “Araba kullanmayı çok seviyordum. Şoförlük için gereken tüm belgeleri almıştım. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık'ın kadın taksi şoförü projesi sayesinde bu işe başladım. Yaklaşık beş yıldır taksiciyim. Başkanımız beni her zaman destekledi ve cesaretlendirdi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde beni bir kez daha mutlu etti” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 7 Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı ile Jandarma Trafik Timi ve Jandarma Asayiş Timi emrinde görevli kadın personelin katılımıyla 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Erzurum Yakutiye İlçesinde bulunan Nene Hatun’un kabrini ziyaret etti. Kadın personeller Nene Hatun’un mezarına karanfil bırakarak dua okudu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hazırlanan klipte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuşmalarına yer verildi. Nene Hatun kimdir? -Nene Hatun (d. 1857 - ö. 22 Mayıs 1955, Erzurum), 93 Harbi sırasında Erzurum'da Aziziye savunmasına katılan, Rus işgaline karşı Erzurum’daki halk direnişinin simgesi hâline gelmiş Türk kadın kahraman. Rus askerlerin 8 Kasım 1877 gecesi Aziziye Tabyası’nı ele geçirdiği haberinin Erzurum’da sabah ezanında minarelerden duyurulması üzerine Osmanlı askerine yardım için taş ve sopalarla mücadeleye giren şehir halkına katılmış ve gösterdiği yararlılıklar sonucu efsaneleşmiştir. 1955’te Türk Kadınlar Birliği tarafından Yılın Annesi seçilen Nene Hatun, Türkiye’de “Yılın Annesi” unvanı verilmiş ilk kadındır.[1] Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilmiş olan “3. Ordunun Nenesi” unvanını taşır. Kadın jandarmalardan tarihe geçen kadın kahraman Nene Hatun’a ziyaret Erzurum'da görevli kadın jandarmalar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle simge isimlerden Nene Hatun'un mezarını ziyaret etti. BiP'te paylaş

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