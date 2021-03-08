Şoför Sevim 5 yıldır direksiyon başında: O İzmir'in tek kadın taksi şoförü

İzmir'in tek kadın taksi sürücüsü Sevim Kaykaç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde unutulmadı.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Kaykaç'ı, çalıştığı İzmir Otogar Taksi Durağı'nda ziyaret ederek, çiçek verdi.
Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Celil Anık, Sevim Kaykaç'ın
İzmir taksicilerinin nazar boncuğu olduğunu belirterek, dedi. “Kendisiyle gurur duyuyoruz. Mesleğimizi başarıyla temsil ediyor, müşterilerine yaklaşımı ve trafikteki örnek davranışları nedeniyle övgü topluyor. İzmir'de daha çok kadın taksicinin olmasını istiyoruz. Bu mesleği yapmak isteyen her kadına destek olacağız”
Bir çocuk annesi Sevim Kaykaç, diye konuştu. “Araba kullanmayı çok seviyordum. Şoförlük için gereken tüm belgeleri almıştım. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık'ın kadın taksi şoförü projesi sayesinde bu işe başladım. Yaklaşık beş yıldır taksiciyim. Başkanımız beni her zaman destekledi ve cesaretlendirdi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde beni bir kez daha mutlu etti”
HAYAT
Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı
HAYAT
KADEM Kadın Hakları İlkeleri'ni açıkladı
HAYAT
Nene Hatun'un izinde: Çocukluk hayaliydi şimdi İstanbul'un tek kadın Jandarma Karakol Komutanı
FOTOĞRAF 7
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı ile Jandarma Trafik Timi ve Jandarma Asayiş Timi emrinde görevli kadın personelin katılımıyla 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Erzurum Yakutiye İlçesinde bulunan Nene Hatun’un kabrini ziyaret etti.
Kadın personeller Nene Hatun’un mezarına karanfil bırakarak dua okudu.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hazırlanan klipte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuşmalarına yer verildi.
Nene Hatun kimdir? -Nene Hatun (d. 1857 - ö. 22 Mayıs 1955, Erzurum), 93 Harbi sırasında Erzurum'da Aziziye savunmasına katılan, Rus işgaline karşı Erzurum’daki halk direnişinin simgesi hâline gelmiş Türk kadın kahraman.
Rus askerlerin 8 Kasım 1877 gecesi Aziziye Tabyası’nı ele geçirdiği haberinin Erzurum’da sabah ezanında minarelerden duyurulması üzerine Osmanlı askerine yardım için taş ve sopalarla mücadeleye giren şehir halkına katılmış ve gösterdiği yararlılıklar sonucu efsaneleşmiştir.
1955’te Türk Kadınlar Birliği tarafından Yılın Annesi seçilen Nene Hatun, Türkiye’de “Yılın Annesi” unvanı verilmiş ilk kadındır.[1] Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilmiş olan “3. Ordunun Nenesi” unvanını taşır.
Kadın jandarmalardan tarihe geçen kadın kahraman Nene Hatun’a ziyaret
Erzurum'da görevli kadın jandarmalar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle simge isimlerden Nene Hatun'un mezarını ziyaret etti.
FOTOĞRAF 13
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nin kırsal kesimlerinde yaşayan kadınlar, genç yaşlardan itibaren aile bütçelerine katkıda bulunmak için çalışıyor. Karadeniz'de kadınlar, her mevsim çalışkanlıkları ve azimleri ile takdir topluyor. Bölgenin zorlu doğa koşullarına rağmen yaz kış, bağ, bahçe ve tarlalarda çalışan kadınlar çay ve fındık topluyor, ot kesip, hayvanlarının bakımını yapıyor.
. Pandemiye rağmen boş durmayan kadınlar; kışlık yiyecek ve yakacakları için zorlu doğa koşullarına aldırış etmeden sarp yamaçlarda arı gibi çalışıyor. Yılın dört mevsimi çalışan kadınlar, havaların güneşli geçtiği günleri de değerlendirip, ormanda kışlık yakacak ihtiyaçlarını hazırlıyor.
Sabahın ilk ışıklarıyla kalkan, güne ev işlerini ve hayvanlarını beslemekle başlayan kadınlar, tüm günlerini arazide ormanlık alanlarda geçiriyor.
Her mevsim dışarıda farklı işlerle uğraşan kadınlar, lahana, patates, mısır ve fasulye yetiştiriyor, sırtında odun ve onlarca yük taşıyor. Her alanda kendini gösteren, çalışma azimleriyle örnek olan Karadeniz kadınları, yoğun çalışma tempolarını, salgında bile düşürmedi. Kadınlar ağır doğa koşulları ve zor coğrafyada kemençe eşliğinde kimi gün horon teperek, tempoyu hiç düşürmeden çalışmaya devam ediyor.
Köyünde tarla işleri ile uğraşan Mukadder Öksüz, Patateslerimizi dikiyoruz. Her gün çalışma. Bizim her günümüz böyle geçiyor” diye konuştu.
Havaların ısınması ve cemrenin toprağa düşmesinin ardından bahçesinde çalışan Mine Öksüz, Çalışıyoruz, çalışacağız dağlarda kar var. Cemre toprağa düştü. Biz kazmaları elimize aldık, ekmek peşine, çoluk çocuk geçindirme peşine düştük çalışıyoruz” dedi.
Kızları ve gelinleri ile birlikte bahçesinde çalışan Rüveyda İsak ise, “Bizde durmak yok. Ne yapalım oturan otuyor, biz oturamıyoruz. Biz böyle çalışıyoruz” diye konuştu.
Doğu Karadeniz'in emekçi kadınları: Köy toplansa evde tutamaz
Karadeniz'de çalışkanlıkları ile bilinen yöre kadınları, koronavirüs salgınında da boş durmuyor. Yazın olduğu gibi kışın da girdikleri tarlalarında organik ürünleri yetiştiren kadınların sırtlarında taşıdığı yük çoğu zaman kendi ağırlıklarını geçiyor.