Nene Hatun'un izinde: Çocukluk hayaliydi şimdi İstanbul'un tek kadın Jandarma Karakol Komutanı

Gaziantep'te 4 çocuklu ailenin en küçüğü olan 29 yaşındaki İmran Uğur'un en büyük hayali jandarma olmaktı. Doğup büyüdüğü köyde jandarma aracını gördüğü an heyecanla peşinden koşan Uğur, hayalinin peşinin bırakmadı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne girdi. 2019 yılında akademiden mezun olan Teğmen Uğur, hayalini gerçekleştirmenin yanı sıra İstanbul'un ilk kadın jandarma karakol komutanı olma başarısını gösterdi. Uğur, Kilyos Jandarma Karakol Komutanı oldu.



“HAYALİNİ KURDUĞUM JANDARMA TEŞKİLATINA KADIN TEĞMEN OLARAK KATILDIM"

Teğmen Uğur, tek kadın jandarma karakol komutanı olmanın gururunu yaşıyor. İmran Uğur, “Jandarma devletin vatandaşa açılan kapısıdır. Biz de çocukken Jandarma personelini görerek büyüdük. Hep hayalimde onlar gibi Jandarma olup vatan, millet, bayrak ve devlet için görev yapma hayali vardı. Büyüyünce çocukluk hayalimin peşinden koşarak hayalini kurduğum Jandarma teşkilatına bir kadın teğmen olarak katıldım. İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde ve İstanbul Havalimanı Jandarma Koruma Tabur Komutanlığında çeşitli görevler üstlendim. 2020 yılı Haziran ayından itibaren de Kilyos Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapmaktayım. Karakol Komutanı olarak böylesine önemli bir görevi üstlenmek benim için büyük bir onur. Kadınlar hayatın her alanında vardır ve olmaya devam edecektir" dedi.

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Uğur, Kilyos Jandarma Karakol Komutanı oldu.



VATANDAŞLAR KADIN KOMUTAN GÖRÜNCE HEM ŞAŞIRIYOR HEM DE GURUR DUYUYORLAR

Kilyos'ta yaşayan vatandaşların da karakol komutanının kadın olduğunu gördükleri anda hem şaşırdıklarını hem de mutlu olduklarını söyleyen Teğmen Uğur, “Karakolumuzu herhangi bir nedenle ziyarete gelen vatandaşlarımız İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrindeki tek kadın karakol komutanı görünce memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Böyle önemli bir makam için kadın personel tercih edilmesi ise bizim için ayrı gurur kaynağı" diye konuştu.

NENE HATUN, ŞERİFE BACI VE KARA FATMA GİBİ KADIN KAHRAMANLARIN İZİNDE

Mesleki yaşamında duygusal olarak en üzücü anın, silah arkadaşı Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in, terör örgütü PKK'nın tuzakladığı bombayı imha ederken şehit düşmesi olduğunu söyleyen Teğmen Uğur, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde bizlere görevlerimiz esnasında karşılaşacağımız tüm zorlukları nasıl aşacağımıza dair zorlu bir eğitim verilmiştir. Türk kadını tarihin her safhasında vatan, millet, bayrak ve devlet söz konusu olduğunda şartlar ne olursa olsun en zorlu görevleri üstlenmekten çekinmemiştir. Bizler de Nene Hatun, Şerife Bacı ve Kara Fatma gibi tarihe ışık tutmuş, yön vermiş kadın kahramanlarımızın izinde verilen görevleri yerine getirme azim ve kararlığı içindeyiz. Bölge halkının, çocukların gözündeki o jandarma sevgisini ve sahiplenmeyi görmek beni ayrıca mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 5 Mermer atölyesinde spiral ve kesim makinelerini ustalıkla kullanan, ev işleri ile üç çocuğuna da zaman ayıran Hazel Kara, işlerini büyüterek hemcinslerine istihdam sağlamayı hedefliyor. Atölyenin sahibi ve mermer ustası Kara:- Mermerin ağır olması sebebiyle ’Nasıl dayanıyorsun?’ diye soruyorlar. Ben 50 kiloyum. 150-200 kilogramlık tezgâhlarımız oluyor. Yeri geliyor, o tezgâhları oğlumun da yardımıyla kaldırıyorum dedi. Mermerciliğe ilgisinin yıllar önce çalıştığı mozaik atölyesinde başladığını, daha sonra eşi Bünyamin Kara ile mermer atölyesi açtıklarını söyleyen Hazel Kara, Mezar taşı, mutfak tezgahı, merdiven gibi mermerle ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi üretiyoruz. Önce ölçülerini alıyoruz, atölyemizde kesim ve yapıştırma işlemlerini yapıyoruz. Gün içerisinde de yerine gidip monte ediyoruz diye konuştu. Kara, mermerciliğin kadınlar için çok ağır bir sektör olduğunu, mermerle uğraşırken kendisini ilk kez görenlerin çok şaşırdığını dile getirerek, şunları söyledi: Atölyemizi büyütmeyi hedefliyoruz. İlçemizde bahçelerde yevmiye usulü güvencesiz çalışan birçok kadın bulunuyor. Onlardan bir bölümüne istihdam sağlamak istiyoruz. Hazel Kara, sabah erken saatlerde kalkıp ev işlerini bitirdikten sonra atölyeye gittiğini, gün boyu süren koşturmaca sonrası eve döndüğünde yine çocukları, akşam yemeği ve ev işleriyle ilgilendiğini belirtti. Eşimle gurur duyuyorum Bünyamin Kara da mermer ustası eşiyle gurur duyduğunu belirtti. Eşinin spiral ve kesim makinelerini rahatlıkla kullanabildiğine işaret eden Kara, Eşim, burada bir erkeğin yapabildiği her şeyi yapıyor. İnsanlar başta garipsiyordu ancak artık alıştılar. Öyle ki esnaf kahvehanesine bile gidip esnafla çayını içiyor diye konuştu. Erkek işi diyenlere aldırmadı: Ekmeğini mermerden çıkarıyor Bursa'nın İznik ilçesinde eşiyle birlikte mermer atölyesi işleten 38 yaşındaki Hazel Kara, hem çocuklarını büyütüyor, hem de erkek işi olarak görülen mesleğinde atölyede hazırladığı ürünleri inşaatlara gidip monte ediyor. BiP'te paylaş

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