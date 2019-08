Amerika’nın FETÖ'sü: The Family ABD siyasetinin kılcal damarlarına kadar nüfuz etmiş, Washington D.C.’nin koridorlarında etkisi hissedilen dinsel nitelikli paralel bir yapılanmanın ABD’nin iç ve dış politikasına yön verme hikayesi. Netflix dijital platformu üzerinden yayınlanan, The Family: The Secret Fundamentalism at the Heart of American Power (Aile: Amerikan Gücünün Kalbindeki Gizli Örgüt) adlı beş bölümlük mini dizi Evanjelik Hristiyan bir örgütün ABD siyasetindeki etkisini çarpıcı tanıklık ve örneklerle gösteriyor. Dizi, FETÖ yapılanmasıyla The Family arasındaki benzerlikleri de ortaya koyuyor.

Haber Merkezi 26 Ağustos 2019, 04:00 Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019, 07:14 Yeni Şafak