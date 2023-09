'Anadolu insanı festival için birçok andan vazgeçer'

Festivallerin festival olduğunu anladığımız yegane an, katılımcıların gözlerindeki heyecandır.

Dezavantajlı olmayan ya da dezavantajlı algısını yaşamayan yerlerde, mesela İstanbul veya Ankara’da festivaller insanlar için herhangi bir an gibidir. Kasap, manav, market alışverişini yapmışken “Festivale de bir bakayım” der. Anadolu’da ise o heyecanı yaşamak için birçok andan vazgeçer insanlar.

Festival yapmak konusunda öncelik, kesinlikle buna hazır bir şehir, buna hazır bir halk ve buna hazır bir altyapı. Her şehirde bunları bulabilmek mümkün değil. Bazen şehir hazır olur altyapı uygun değildir. Bazen altyapı hazır olur şehir uygun değildir. O yüzden en iyi sonuç bu üç kavramın aynı anda var olmasıdır. Siirt ve Bingöl hem şehir hem halk hem de altyapı anlamında gayet besleyici ve doğurgan durumdalar. Bu aşamada bakanlık, valilik, yerel iradenin aynı anda bulunduğu organizasyonlar daha başarılı sonuçlar alır.

Genelde, Kültür ve Turizm Bakanlığının, Sinema Genel Müdürlüğü` nün himayesi, yerelde ise Valiliğin yani şehrin mülki idare amirliğinin tavrı çok önemlidir. Bazen bazı valiler festivali sahiplenir ve sizin festivali yaparken yaşadığınız dezavantajlı kavramları yok eder. Belediye başkanları da yine katkı verdiklerinde daha başarılı işler çıkar. Şehrin dokusunun zenginleşmesine katkı veren milletvekilleri de bu konuda önemlidir. Bingöl’den örnek verecek olursak, vekil olduğu dönemde Sayın Cevdet Yılmaz sadece Bingöl özelinde değil dezavantajlı her ilde her etkinlikte büyük bir irade ortaya koyardı. Keza Feyzi Berdibek de öyle. Günün her saatinde kendisine ulaşabilir ve etkinlikler ile ilgili sorunları anlatabilirsiniz. Siirt’te festivali yapmamızda ise Yasin Aktay hocanın büyük bir etkisi var. Derneğin kuruluşunda şu çizgiyi koymuştu, “Bu bölgede olacağız ve bu bölgenin insanına ulaşmaya çalışacağız. Bazen düşeceğiz ama yine kalkıp devam edeceğiz.” Sanırım Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği de tam olarak bunu yapmaya çalışıyor.