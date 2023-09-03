'Anadolu insanı festival için birçok andan vazgeçer'

Şimdiye kadar hangi bölgelerde festival yaptınız ve neden festival yapmak için dezavantajlı bölgeleri seçiyorsunuz?

Siirt, Bingöl ve Erzincan’da festivaller yaptık şimdiye kadar. Temel amacımız bu bölgede yaşayan ile bu bölgeye okumaya ve çalışmaya gelenin ortaklaşabileceği bir kültür düzleminin oluşmasına yardımcı olmak. Şimdiye kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum. En nihayetinde dezavantajlı bölgelerden çıkan değerleri mesela Yaşar Kemal’i söyleriz ama onlarca Yaşar Kemal’i bu dezavatajlı bölge kavramı yüzünden kaybettiğimizi söylemeyiz.

Anadoluda festival yapmakla büyük şehirlerde festival yapmak arasındaki fark nedir?

Festivallerin festival olduğunu anladığımız yegane an, katılımcıların gözlerindeki heyecandır.

Dezavantajlı olmayan ya da dezavantajlı algısını yaşamayan yerlerde, mesela İstanbul veya Ankara’da festivaller insanlar için herhangi bir an gibidir. Kasap, manav, market alışverişini yapmışken “Festivale de bir bakayım” der. Anadolu’da ise o heyecanı yaşamak için birçok andan vazgeçer insanlar.

ŞEHİR ADETA GENİŞLİYOR

Film festivalleri Anadolu’daki şehirlere ne katıyor?

Film festivalleri, Adana ve Antalya örneğinde görüleceği üzere kültürüne, ekonomisine ve sosyolojisine büyük bir renk ve hacim katıyor. Şehir adeta genişliyor. Bizim festivallerimiz bu konuda daha küçük ölçekli tabi. Ama Siirt`te altıncısını, Bingöl`de beşincisini yapmak ve bu şehirlerin kültürel organizasyon alışkanlıkları arasında kendisine yer edinmesini sağlamak bizim için çok önemliydi. Adana ve Antalya’da yine sponsorluk boyutunda özel sektörün de elinin taşın altında olduğunu görüyoruz. Bizim festivallerimizin de bir müddet sonra kamudan özel sektöre doğru geçişini sağlamamız en önemli adımlarımızdan biri olacak.

POZİTİF AYRIMCILIK

Özel sponsorluklar henüz bu bölgelerde yerleşmedi dediniz? Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği mi devreye giriyor buralarda?

Kültür ve Turizm Bakanlığı dezavantajlı bölgeler konusunda pozitif ayrımcılık yaparak bir çok STK’nın ve yönetmenin buralara gelmesini sağladı. Hem bölgede geçen filmlere destek verirken hem de bölgede yapılacak festivallere destek vererek müthiş bir hassasiyet gösteriyorlar.

BAZEN DÜŞECEĞİZ AMA YİNE KALKACAĞIZ

Anadolu’da festival yapmak isteyenlere ne önerirsiniz? Olmazsa olmaz nedir orada?

Festival yapmak konusunda öncelik, kesinlikle buna hazır bir şehir, buna hazır bir halk ve buna hazır bir altyapı. Her şehirde bunları bulabilmek mümkün değil. Bazen şehir hazır olur altyapı uygun değildir. Bazen altyapı hazır olur şehir uygun değildir. O yüzden en iyi sonuç bu üç kavramın aynı anda var olmasıdır. Siirt ve Bingöl hem şehir hem halk hem de altyapı anlamında gayet besleyici ve doğurgan durumdalar. Bu aşamada bakanlık, valilik, yerel iradenin aynı anda bulunduğu organizasyonlar daha başarılı sonuçlar alır.