Hayat Anadolunun en eski camisi
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Anadolu'nun en eski camisi

Anadolu’nun en eski camisi unvanına sahip tarihi cami restore edildikten sonra ziyarete açılacak. İslam mimarisinin şaheserlerinden biri olarak kabul edilen Harran Ulu Cami,

800 yıl önce Moğol istilası sırasında yağmalanarak yıkılan caminin mevcut işlemeleri, kemer ve sütunları ayağa kaldırılacak.

Haber Merkezi AA
İslam mimarisinin şaheserlerinden biri olarak kabul edilen caminin restorasyon çalışması 500 gün sürecek.
İslam mimarisinin şaheserlerinden biri olarak kabul edilen caminin restorasyon çalışması 500 gün sürecek.

İslam mimarisinin şaheserlerinden biri olarak kabul edilen Harran Ulu Cami restore edilerek ziyarete açılacak. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu’nun en eski camisi unvanına sahip Harran Ulu Cami'nin restore edilmesi için başlatılan projenin ihale aşaması tamamlanarak yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

Moğol istilası sırasında yağmalandı

Zengin taş süslemeleri, kemerleri, şadırvanı, revakları, büyük avlusuyla dikkati çeken ve 800 yıl önce Moğol istilası sırasında yağmalanarak yıkılan caminin mevcut işlemeleri, kemer ve sütunları ayağa kaldırılacak. Hamam, çarşı, tuvalet gibi birçok müştemilata sahip cami, yapılacak restorasyon sonrası çevre düzenlemesi de yapılarak ziyarete açılacak.

Restorasyon 500 günde tamamlanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca finanse edilen, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gaziantep Röleve Anıtlar Müdürlüğü gözetiminde gerçekleştirilecek restorasyon çalışmaları 500 günde tamamlanacak. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği caminin restorasyonunun tamamlanmasıyla daha fazla turist çekmesi hedefleniyor.

Tarihçesi

M.S. 640 yılında Halife Hazreti Ömer zamanında İslam hakimiyetine geçen Harran, Emeviler döneminde Halife II. Mervan zamanında bir süre başkent oldu.

M.S. 744-750 yılları arasında Emeviler döneminde Halife II. Mervan tarafından yaptırılan ve çeşitli zamanlarda onarımlar gören Harran Ulu Cami, İslam mimarisinin şaheserlerinden olup, Anadolu’nun en eski camisi ünvanına sahip.

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Doğu cephesi, mihrabı, şadırvanı ve minaresinin büyük bir bölümü ayakta kalan caminin 12 bin metrekare alana yayılan revaklarını oluşturan taşları ve süslemeli sütunlarının bir kısmı günümüze kadar ulaşmış durumda.

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