Anadolu'nun lezzeti: Bulgur aşı

Binlerce yıl önce bereketli hilalde yetiştirilip dünyanın temel besini haline gelen buğdayın en güzel formudur bulgur. Türk mutfak kültüründe önemli bir yeri vardır. Anadolu’nun bütün şehirlerinde, buğdayın kırıklanmış hallerinden yapılmış bir yöresel yemeğe muhakkak rastlarsınız.

İnce bulgur mercimekli köfte, batırık, bat, kısır, içli köfte, ekşili köfte gibi lezzetlere dönüşürken, bulgurun kendisi aş olur, pilav, sarma, dolma, çorba olur Anadolu’da.

SOFRALARDA BAŞROLDE

Buğdayın kaynatılıp suyunun çektirilmesiyle elde edildiği için, kabuğunda bulunan B grubu vitaminlerini içine alır. Pirinçten yapılmış bir pilava göre bulgur pilavı dört kat daha fazla vitamin ve mineral içerir.

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Bulgur aşı

Bu yüzden bulgurla yapılan yemekleri, pirinçle yapılanlara tercih etmek daha sağlıklı olabilir. Hakkında kitaplar yazılan, adına festivaller düzenlenen bulgurun yerel mutfaklarda kullanılan, büyükannelerimizin yaptığı, unutulmaya yüz tutmuş yemekleri, özellikle aşları hatırlayalım istedim bugün. Türk

mutfağında aş, tek başına bir sofrayı oluşturabilen, hafifçe sulu, besin değeri yüksek bir yemek çeşididir. Artık evlerimizde eskisi kadar sık pişmiyor. Bu vesile ile yeniden soframızda aşlara yer açalım diye bir iki bulgurlu aş tarifi paylaşmak istiyorum. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Tavuklu bulgur aşı

Tavuklu Bulgur Aşı

MALZEMELER:

- 300 gram tavuk eti REKLAM - 2 su bardağı bulgur - 1 su bardağı nohut - 3 yemek kaşığı tereyağı - İki çay kaşığı tuz - Baharatlar - 4 su bardağı tavuk suyu

YAPILIŞI: Nohutu bir gece önceden ıslatalım. Tavuk etini haşlayıp didikleyelim. Bir tencerede tavuk etlerini yağda kavuralım. Üzerine nohutu, ardından bulguru ilave edelim. Tavuk suyunu, tuzu ve baharatları ekleyelim, karıştıralım. Kaynayınca ocağı kısalım. Piştikten sonra servise alalım. Afiyet olsun.

Bulgur aşı

Bulgur Aşı

MALZEMELER:

-2 su bardağı bulgur

-2 yemek kaşığı tereyağı

-3 domates veya 2 yemek kaşığı salça

-4 sivri biber

-2 kuru soğan

-2 çay kaşığı tuz

-4 su bardağı su

YAPILIŞI: Kuru soğanı ince ince doğrayıp tereyağında pembeleştirelim. Yıkadığımız bulguru ilave edip kavuralım. Biberi ve domatesi doğrayıp bulgura ilave edelim. Salçayı ekleyelim. Tuzu ve suyu ilave edip kaynatalım. Afiyet olsun.

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Mercimekli bulgur aşı

Mercimekli Bulgur Aşı

MALZEMELER:

-1 su bardağı yeşil mercimek

-2 su bardağı bulgur

-3 yemek kaşığı tereyağı

-2 kuru soğan

-2 yemek kaşığı salça

-2 çay kaşığı tuz

-1 tatlı kaşığı kırmızı biber

-4 su bardağı su

YAPILIŞI: Soğanı ince ince doğrayıp tereyağında kavuralım. Yıkadığımız yeşil mercimeği ilave edelim. Bulguru ekleyelim. Salçayı ilave edip biraz daha kavuralım. Üzerine su ve tuzu ekleyelim ve karıştıralım. Kaynamaya başlayınca ocağı kısıp iyice pişirelim. Baharatlarını ilave edip servise alalım. Afiyet olsun.

RAMAZAN Taze Fasulyeli Bulgur Pilavı