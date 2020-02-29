Hayat Antalyada şaşırtan görüntü 200 metrelik dev boru sahile vurdu
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Antalya'da şaşırtan görüntü: 200 metrelik dev boru sahile vurdu

Antalya'nın Aksu ilçesinde 200 metre uzunluğunda ve 1.5 metre çapında olan dev plastik boru, sahile vurdu. Nereden geldiği belli olmayan boruyu görmek isteyen bölge halkı, sahile akın etti.

Haber Merkezi DHA
Borunun nereden geldiği merak konusu.
Borunun nereden geldiği merak konusu.

Aksu ilçesine bağlı Kumköy mahallesi sahilinde, nereden geldiği bilinmeyen 200 metre uzunluğunda ve 1.5 metre çapında dev plastik boru görüldü. Boruyu fark eden vatandaşlar, Aksu Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Boru, İş makinesiyle kıyıya doğru çekildi.

DHA
Bazı vatandaşlar, boruyla selfie yaptı.


Bölge halkından Bilgihan İnce, "Mahalle sakinlerimiz sahilde çok büyük bir borunun karaya vurduğunu söyledi. Biz de sahile gittik. Nasıl ve nereden geldiğini bilmiyoruz. Mahalle sakinleri olarak kendi imkanlarımızla kepçe yardımı ile karaya çıkarttık. İlk gören vatandaşlar tarafından Aksu emniyetine bilgi verildi. Denizden her zaman balık çıkardı, bu sefer de 200 metrelik dev boru çıktı" dedi.

DHA

DHA
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