Antalya'nın gizli doğa harikası 'Kapuz Kanyonu'

Turizm kenti Antalya'nın şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi sınırlarındaki Kapuz Kanyonu, keşfedilmeyi bekliyor. Bölge sakinlerinin 'Keşfedilmemiş cennet' olarak adlandırdığı kanyon çok az kişi tarafından biliniyor. Bu nedenle pek ziyaretçisi olmayan kanyon, gürültüden ve insan kalabalığından uzak haliyle dikkati çekiyor. Bölge sakinlerinin hafta sonlarında piknik yaptığı, botla gezip yüzdüğü kanyon, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihi oluyor.

Konyaaltı Belediyesi doğal güzellikleriyle dikkati çeken, çevresinde pek çok meyve ağacı da bulunan kanyonun turizme kazandırılması için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Semih Esen, bölge halkıyla toplantı yapıp kanyonda botla incelemelerde bulundu. Başkan Esen, kanyonun turizme kazandırılması, bölge sakinlerinin ekonomisine katkı sağlaması için proje hazırlayacaklarını söyledi.

Rafting ve trekking merkezi

Aşağıkaraman Mahalle Muhtarı Mesut Pöze (50), Devlet Su İşleri ve Konyaaltı Belediyesi'nin yapacağı ortak çalışmayla bölgenin turizme açılmasını istediklerini söyledi. Mahalleli için yeni bir ekmek kapısı olacak olan kanyonun özelliklerini anlatan Muhtar Pöze, "Hepimiz heyecanlıyız" dedi. İki dağın arasından süzülen suyun 3 kilometre ileriden yer altından çıkarak bölgeye ulaştığını anlatan Pöze, kanyonun son 400 metresinin genişlediğini, rafting ve trekking için uygun olduğunu söyledi. Suyun kimi yerlerde derinleştiğini kimi zaman ise bel hizasında olduğunu aktaran Pöze, kanyon ağzında ise doğal gölet olduğunu belirtti.

Doğallığına dokunmamalı

Kanyonun ağzında oluşan göletin plaj olarak kullandığını anlatan Mesut Pöze, özellikle gençlerin yaz aylarında her gün yüzmek için kanyona geldiğini ifade etti. Muhtar Pöze, "Çocukların serinleme alanı. Aynı zamanda aileler gelip ağaçların gölgesinde piknik yapıyor. Burası bir cennet. İnsanlar burayı doğallığına dokunmadan gezip görebilmeli" dedi.

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Kendisi dahil mahalle sakinlerinin yüzmeyi kanyonda öğrendiğine değinen Pöze, "Kendimi bildim bileli bu kanyona gelerek suyundan faydalanıyoruz. Çocukluğumdan bu yana burada yüzer, zaman geçiririm. Şimdi ise mahallemizin gençleri burada vakit geçiriyor. Kapuz Kanyonu'nun turizme açılmasını destekliyoruz ve istiyoruz. Antalya merkeze 10 kilometre uzaklıkta bu bizim için büyük avantaj. Turizm çeşitliliği açısından da burası çok önemli. Aşağıkaraman Mahalle sakinleri burasının turizme açılarak ekmek kapası olmasını istiyor" diye konuştu.

Aşağıkaraman Mahallesi'nde doğup büyüyen Ali Köylü (41) ise kanyonun turizme açılmasını beklediklerini söyledi. Mahalleliye yeni bir ekmek kapısı açılacak olmasının mutluluk verici olduğunu kaydeden Köylü, "Kanyonun derinliklerine sandalla gidilebilmesi için düzenlemeler yapılmalı. Buraya gelen turistler, kanyonun tüm güzelliklerini görmeli" dedi.

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