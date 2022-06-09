Hayat Antarktikaya mikroplastik kar yağdı
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Antarktika’ya ‘mikroplastik kar’ yağdı

Antarktika’da ilk kez yeni yağan karda, kar ve buz erimesini hızlandırabilecek ve kıtanın eşsiz ekosistemlerinin sağlığına tehdit oluşturabilecek mikroplastikler bulundu

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Antarktika’ya ‘mikroplastik kar’ yağdı
Mikroplastikler Everest Dağı’nın zirvesinden en derin okyanuslara kadar tüm gezegeni kirletiyor.

Antarktika’da ilk kez yeni yağan karda, kar ve buz erimesini hızlandırabilecek ve kıtanın eşsiz ekosistemlerinin sağlığına tehdit oluşturabilecek mikroplastikler bulundu. Yeni Zelandalı araştırmacılar bir pirinç tanesinden daha küçük olan minik plastiklerin daha önce Antarktika deniz buzu ve yüzey suyunda bulunduğunu, ancak bunun ilk kez taze kar yağışında rapor edildiğini söylüyor. Canterbury Üniversitesi doktora öğrencisi Alex Aves tarafından yürütülen ve Dr Laura Revell tarafından denetlenen araştırma, The Cryosphere adlı bilimsel dergide yayınlandı. Mikroplastikler artık Everest Dağı’nın zirvesinden en derin okyanuslara kadar tüm gezegeni kirletiyor.

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