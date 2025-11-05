Arpaçay’da koç katımı

Bereketin simgesi elmalarla süslenip rengarenk boyanan koçların sürülere katılmasıyla, bölgenin kadim geleneği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Üreticilerin dayanışma ruhu, birlik mesajı ve bereket dilekleri törene damga vurdu. Törene katılan yetiştiriciler, geleneği yaşatmanın mutluluğunu paylaşırken, Koç Katım sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Daha sonra da süslenen koçlar koyun sürelerine katıldı.