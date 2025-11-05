Yeni Şafak
Arpaçay’da koç katımı

16:355/11/2025, Çarşamba
IHA
ARPAÇAY’DA KOÇ KATIMI(KARS-İHA)

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Koç köyünde yetiştiriciler tarafından düzenlenen Koç Katım Töreni, İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın’ın katılımıyla yapıldı.

Bereketin simgesi elmalarla süslenip rengarenk boyanan koçların sürülere katılmasıyla, bölgenin kadim geleneği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Üreticilerin dayanışma ruhu, birlik mesajı ve bereket dilekleri törene damga vurdu. Törene katılan yetiştiriciler, geleneği yaşatmanın mutluluğunu paylaşırken, Koç Katım sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Daha sonra da süslenen koçlar koyun sürelerine katıldı.

