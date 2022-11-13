Ayasofya’da ibadet etmek çok güzel

Reyhan Ulasenova Özbekistan’ın en ünlü oyuncu-larından. 39 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz hafta Bursa’daydı. Taşkent’te yaşayan oyuncunun yolu Türkiye’ye ilk olarak 9 yaşındayken düşmüş. Çocuk yaşlarından itibaren dans eğitimi alan ve bu alanda pek çok ödülü bulunan Reyhan Ulasenova bu sayede ilk kez Türkiye’ye geldiğini anlatıyor. “23 Nisan Ulusal Çocuk Bayramı için seçilen çocuklardan biri de bendim. İzmir ve İstanbul’da gösterilere katılmıştım. Benim için unutulmaz bir rüyaydı. Bir Türk ailesinin yanında kalmıştım. Sokaklarda danslar etmiştik. O zaman Türkiye’ye aşık olmuştum ve ülkeme döner dönmez anne babama Türkiye’ye yine gidelim diye ikna etmiştim. Ertesi yıl ve ondan sonraki her yıl ailece Türkiye’ye gelmeye başladık. Pek çok şehrini gezdim. Geçtiğimiz aylarda ise Özbek yapımı bir filmin İstanbul çekimleri için yine buradaydım” diyerek çocuk yaşından itibaren Türkiye ve Türk halkıyla kurduğu gönül bağını anlatıyor.

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İSTANBUL’A AŞIK

İlk ve lise hayatında sürdürdüğü dans eğitimini üniversiteye başlayınca oyunculuk alanında devam ettiren Reyhan Ulasenova, İstanbul’a aşık. İstanbul’un Boğaziçi’nden Kapalıçarşı’ya kadar pek çok yeri onun için bir rüya gibi. Ama onun en çok sevdiği adres Ayasofya. Ulasonenova, “Ayasofya ibadete açıldığı zaman o kadar mutlu oldum ki anlatamam. Hemen İstanbul’a geldim ve Ayasofya’yı ziyaret edip burada ibadet ettim. Şimdi de sık sık Ayasofya’ya geliyorum ve orada vakit geçirmeyi çok seviyorum. Ayasofya’nın ibadete açılması sadece sizi değil bizleri de çok mutlu etti. Türkiye’de olduğum zaman her Cuma Ayasofya’ya gelir namazımı kılar buranın cami olarak halka açılmasından dolayı şükrederim” diyor.

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Reyhan Ulasenova Ayasofya’da ibadet ederken.

TÜRK FİLMİNDE OYNAMAK İSTİYOR

Bursa’ya ise ilk kez film festivalinden dolayı gelmiş ve şehri çok sevmiş. “Çünkü burada Osmanlı’nın izlerini buluyorsun. Camileri, türbeleri çok güzel. Gölyazı’ya kadar gittim Ağlayan Çınar’ı gördüm. Bursa’dan ayrılmadan önce Şehzade Mustafa’nın türbesini de ziyaret etmek istiyorum” diyen Reyhan Ulasenova’nın hayali bir Türk dizisinde oynamak. Türk cumhuriyetlerinin ortak tarihi karakterlerinden birinin eşini beyaz perdede canlandırmak istediğini dile getiren Ulasonenova Özbekistan’da pek çok dizi ve filmde oynamış. “Bir ay önce Türkiye’deydik. Özbek yapımı yeni filmimizin çekimlerinin bir kısmı İstanbul’daydı. Ayasofya, Sultanahmet ve Laleli taraflarında çekimlerimizi tamamladık. Tarihi bir Türk dizisinde de rol almayı çok isterim” diyen Ulasenova sözlerini şöyle sürdürüyor: “Özbek halkı Türkiye’yi çok seviyor. Türk oyuncular ülkemizde tanınır ve sevilirler. Türk film ve dizilerini Türkiye Türkçesi ile izlediğimiz için Özbek Türkçe’nin yanında Türkiye Türkçesi’ni de çok iyi biliyoruz. Bizim için Türk halkı arkadaştan öte kardeşimiz. Çünkü bizim atalarımız bir. Özbeklerde bir söz vardır: Tek ağaç dalı kolayca kırılır ancak on ağaç dalını kıramazsın. Biz de birlikte olursak bize kimse zarar veremez. Bu sevginin daha da köklenip büyümesi için ortak sinema ve diziler çekmeyi çok önemsiyorum.”

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