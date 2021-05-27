Hayat Röntgeni inceleyen doktorlar gözlerine inanamadı Karnında unutulan makasla 2 ay dolaştı
GENEL SAĞLIK

Röntgeni inceleyen doktorlar gözlerine inanamadı: Karnında unutulan makasla 2 ay dolaştı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Nurcihan Öğmen’in, mide şikayeti nedeniyle özel bir hastanede geçirdiği operasyon sırasında karnında makas unutuldu. Ameliyattan sonra ağrıları dineceğine daha da artan Öğmen, daha sonra gittiği Söke Devlet Hastanesi’nde yapılan incelemede karnında makas unutulduğunu 2 ay sonra öğrendi. Özel hastanedeki ameliyat ekibinin Nurcihan Öğmen’in karnında unuttuğu makas Söke Devlet Hastanesi’nde yapılan ikinci bir ameliyatla alındı.

Haber Merkezi İHA
Aydın haberleri: Karnında unutulan makasla 2 ay dolaştı
Hastanın röntgenini inceleyen doktorlar makası tespit etti.

Kuşadası’nda yaşayan Nurcihan Öğmen, 5 Mart 2021’de Kuşadası’ndaki özel bir hastanede mide rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi. Hastanede yapılan ameliyattan bir gün sonra taburcu edilen Öğmen’in ağrıları hiç dinmedi. Durumu doktoruna bildiren Öğmen buradan sonuç alamayınca 3 Mayıs 2021’de Söke Devlet Hastanesi’ne müracaat etti.

İHA

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İki aydır karnında makasla yaşamış

Burada hastaya çekilen röntgeni inceleyen doktorlar gözlerine inanamadı.Hastanın 2 aydır karnında unutulan makas ile yaşadığını fark eden doktorlar, Öğmen’i ameliyata alarak kadının karnında unutulan makası çıkardı.

İHA

"Yaşadığı acılardan sonra dava açtı"

Öğmen, avukatı Mehmet Korkut aracığıyla mide ameliyatını gerçekleştiren doktor ve özel hastane hakkında dava açtı. Yapılan ihmal ve dikkatsizlik sonucunda mağduriyet yaşadığını dile getiren Öğmen, "Ne derdimi anlatabildim, ne de acımı. Benim başıma geldi, başkası yanmasın. Doktora defalarca gidip durumu anlatmama rağmen beni geçiştirdi, sen naz yapıyorsun diyerek başından attı" ifadelerini kullandı.

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Öğmen’in eşi Kubdettin Öğmen ise konuyu yargıya taşıdıklarını ve bu işin takipçisi olacaklarını belirterek, “Şimdi konuyu yargıya taşıdık, şu anda savcılığa dilekçeyi verdik, olay mahkemeye intikal etmiştir. Biz diyoruz ki, kimse bu mağduriyeti yaşamasın. İki ay boyunca kimse bizi dinlemedi. Yahu hastanın şikayeti var ve sürekli gelip dile getiriyor, insan hiç ilgilenmez mi? Bir film çekmez mi” diye konuştu.

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İzmir'de yaşanan 6.6'lık deprem sırasında hastasına mide küçültme ameliyatı yapan doktor, soğukkanlılığı ile ameliyatta bulunan hemşire ve asistanları sakinleştirirken, depremin sonlanmasıyla birlikte ameliyata kaldığı yerden devam etti. Deprem esnasında hastanın organlarının adeta yer değiştirdiği anlar kameraya yansıdı.


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