Bağcılar Kitap Fuarı rekor kırdı

“Bağcılar’da birçok ailemiz, çocuğumuz, gencimiz; hatta çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası'ndan dahi konuklarımızı burada ağırlandık. İstanbul'a da hitap eden bir fuara dönüşmüş oldu. Standartları yükseltmeye devam ediyoruz. Kitap fuarımızla da bunu göstermiş olduk. İnşallah, bu dönemde Bağcılar’ımızın her alanda standartlarını daha da yukarılara taşımaya devam edeceğiz. Gelenlerin kafasında oluşan sorulara istinaden belirtmek gerekirse, üçüncüsünü yaptığımız fuarla ilgili önümüzdeki yıl için de müjdelerimiz var. Bu sene BKF’yi festival havasında geçirdik; konserlerimiz de vardı. Seneye inşallah meydana daha da dolu dolu etkinlikler katacağız ve fuarımızı daha ileri noktalara taşıyacağız. Sayısal anlamda da daha fazla vatandaşımızın ilgisini çekecek, İstanbul’un sınırlarını aşan bir düzeye ulaştırmayı hedefliyoruz”