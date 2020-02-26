Baharın habercisi ikinci cemre suya düştü

Öğrenci olduğu için 29 Ekim tatilini Doğu Ekspresi ile geçirmek istediğini aktaran Ayebe, Kışın da Doğu Ekspresi ile seyahat ettim ancak sonbaharda yaptığım bu seyahat bambaşka güzel. Öğrenci olduğumuz halde 29 Ekim'i bu şekilde değerlendirmek istedik. Şu an bu güzelliği anlatamam ama bu yolculuk kesinlikle masalsı yolculuk. Bunu ancak yaşayarak görebilirsiniz. Ben herkese böyle bir yolculuğu tavsiye ediyorum. dedi.