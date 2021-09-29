​Bakan Gül Yeni Şafakta​

Yeni Şafak’ı ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ve Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Likoğlu’na, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı başta olmak üzere bakanlığının faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
- Bakan Gül, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü sayısının 116’ya ulaştığına dikkat çekti. Gül, buralarda özellikle mağdurların ikincil mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığını bildirdi. Bakan Gül, ilgili müdürlüklerin etkinliğinin arttırılması ve mevcuttaki çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla ilki geçen hafta Edirne’de yapılan Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları’nın düzenli periyotlar halinde Türkiye’nin dört bir yanında kendisinin de katılımı ile yapılacağını kaydetti.