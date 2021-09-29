Hayat Bakan Gül Yeni Şafakta
AKTÜEL

Bakan Gül Yeni Şafakta

Yeni Şafak’ı ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ve Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Likoğlu’na, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı başta olmak üzere bakanlığının faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bakan Gül Yeni Şafakta​
Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ve Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Likoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e kitap takdim etti.

Yeni Şafak’ı ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ve Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Likoğlu’na, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı başta olmak üzere bakanlığının faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

  • Bakan Gül, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü sayısının 116’ya ulaştığına dikkat çekti. Gül, buralarda özellikle mağdurların ikincil mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığını bildirdi. Bakan Gül, ilgili müdürlüklerin etkinliğinin arttırılması ve mevcuttaki çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla ilki geçen hafta Edirne’de yapılan Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları’nın düzenli periyotlar halinde Türkiye’nin dört bir yanında kendisinin de katılımı ile yapılacağını kaydetti.
Abone Ol Google News
Dünyanınen zengin ismi değişti

Dünyanın
en zengin ismi değişti

​Serveti 200 milyar doları aşınca zirveye oturdu.
Türkiyede tek

Türkiye'de tek

Elazığ'da müzede sergileniyor.
Bakan Özer okullardaki devamlılık oranını açıkladı: Yüzde 95’in üzerinde

Sokakta oyun bir başka güzel

Sokakta oyun bir başka güzel

​Bursa BB unutulmaya yüz tutan sokak oyunları çocuklarla buluşturdu.

Gayrimenkul alacaklar bu oyuna dikkat.

41 ayın zirvesinde

41 ayın zirvesinde

​Ekonomik güven eylül ayında yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.