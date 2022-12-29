Hayat Bakan Koca 112 Acil Çağrı Merkezimiz gümrük kaçağı bir cep telefonuyla bir ayda tam 22 bin 217 defa arandı
GENEL SAĞLIK

Bakan Koca: 112 Acil Çağrı Merkezimiz gümrük kaçağı bir cep telefonuyla bir ayda tam 22 bin 217 defa arandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "112 Acil Çağrı Merkezimiz gümrük kaçağı bir cep telefonuyla bir ayda tam 22 bin 217 defa arandı" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Koca: 112 Acil Çağrı Merkezimiz gümrük kaçağı bir cep telefonuyla bir ayda tam 22 bin 217 defa arandı
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"112 Acil Çağrı Merkezimiz gümrük kaçağı bir cep telefonuyla bir ayda tam 22 bin 217 defa arandı. Sizce, sistemi meşgul eden bu çağrılarla, alınan ama iptal edilmeden gidilmeyen randevular arasında az çok benzerlik var mı? Sağlık sistemimizin kapasitesi biraz da bize bağlıdır" ifadelerine yer verdi.
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