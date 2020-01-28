Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Çin'deki vatandaşlarımızı ambulans uçakla getirmekten yanayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'daki koronavirüs şüphesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Herhangi bir şüphenin olmadığından emin olduk. Şüphelilere mevsimsel grip tedavisi uygulanacak.

Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz, yani ateşinin olduğu bir yolcu olmadığını çok net bir ifade ile söyleyebilirim.

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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturduk. Bakanlık bünyesinde de bir bilim kurulu da oluşturuldu.

Aksaray'da dünden bu yana gündemde olan, Çin'den gelen 9 kişilik bir kafile ve rehberlik yapan tur operatörü dahil olmak üzere 12 kişide herhangi bir şüphenin olmadığından emin olduk. Şüphelilere mevsimsel grip tedavisi uygulanacak.

Çin'deki vatandaşlarımızı ambulans uçakla getirmekten yanayız. Çin'deki vatandaşlarımızdan hiçbirinin hastalıklı durumu yok."

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