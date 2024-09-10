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Balıkesir'de sıradışı sempozyum: 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp' dünyasından çok sayıda isim bir araya gelecek

Uluslararası Sıradışı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu 14-15 Eylül tarihleri arasında Balıkesir’de, dünyada en çok oksijenin bulunduğu Havrani ve Kaz Dağları'nda yapılacak. Geleneksel, tamamlayıcı tıbbın sıradışı yöntemlerinin ele alınacağı sempozyum, birbirinden farklı branş hekimlerini ve bu bilim deryasına gönül vermiş bilim adamlarını bir araya getirecek.

17:13 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 17:16 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Uluslararası Sıradışı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu
Uluslararası Sıradışı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu

Uluslararası Sıradışı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu 14-15 Eylül tarihleri arasında Balıkesir’de yapılacak.

Geleneksel, tamamlayıcı tıbbın sıradışı yöntemlerinin ele alınacağı sempozyum birbirinden farklı branş hekimlerini ve bu bilim deryasına gönül vermiş bilim insanlarını bir araya getirecek.

GETAT alanında hem UNESCO jürisi hem de 20 devlet tarafından ödüllendirilmiş dünyaca ünlü bilim kadını Dr. Amina Ather, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında sıra dışı yöntemleri Türkiye'deki hekimlerle paylaşacak.

Uluslararası katılımlı Sempozyumda Birleşmiş Milletler GETAT Türkiye temsilcisi Muhammed İkbal Bakırcı Cenevre'de katıldığı 57. Birleşmiş Milletler Oturumu'ndan bilgiler paylaşacak.

'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp' dünyasından çok sayıda isim bir araya gelecek

Aynı zamanda İstanbul'da yapılacak kongrenin bir lansmanı olan sempozyumun amacı, Türkiye'deki değerli Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hekimlerini Yurt dışındaki hekimlerle bir araya getirmek.


#Sağlık
#Uluslararası Sıradışı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu
#GETAT
#Muhammed İkbal Bakırcı
#Dr. Amina Ather
#UNESCO
34 dakika önce
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