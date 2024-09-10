Balıkesir'de sıradışı sempozyum: 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp' dünyasından çok sayıda isim bir araya gelecek

Uluslararası Sıradışı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu 14-15 Eylül tarihleri arasında Balıkesir’de yapılacak.

Geleneksel, tamamlayıcı tıbbın sıradışı yöntemlerinin ele alınacağı sempozyum birbirinden farklı branş hekimlerini ve bu bilim deryasına gönül vermiş bilim insanlarını bir araya getirecek.

GETAT alanında hem UNESCO jürisi hem de 20 devlet tarafından ödüllendirilmiş dünyaca ünlü bilim kadını Dr. Amina Ather, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında sıra dışı yöntemleri Türkiye'deki hekimlerle paylaşacak.

Uluslararası katılımlı Sempozyumda Birleşmiş Milletler GETAT Türkiye temsilcisi Muhammed İkbal Bakırcı Cenevre'de katıldığı 57. Birleşmiş Milletler Oturumu'ndan bilgiler paylaşacak.

'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp' dünyasından çok sayıda isim bir araya gelecek

Aynı zamanda İstanbul'da yapılacak kongrenin bir lansmanı olan sempozyumun amacı, Türkiye'deki değerli Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hekimlerini Yurt dışındaki hekimlerle bir araya getirmek.



