Bayram tatilinde müze ve ören yerlerine yarım milyon ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini, arife günüyle birlikte Kurban Bayramı'nı kapsayan beş günlük süreçte toplam 633 bin 527 kişi ziyaret etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyaretçi sayısında ilk sırayı İzmir Efes Ören Yeri aldı. Efes'i toplam 56 bin 423 kişi gezdi. Denizli'deki Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ise 53 bin 363 ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı. Nevşehir Göreme 24 bin 483, Şanlıurfa Göbeklitepe 23 bin 176, Nevşehir Paşabağlar 20 bin 187 ziyaretçiyle tatil süresince en çok ilgi gören ören yerleri arasında öne çıktı. İlk 15 sırada yer alan ören yeri ve müzeler arasında, Antalya'daki Olympos, Phaselis ve Patara ören yerleri, İstanbul'daki Galata Kulesi ve Arkeoloji Müzesi, Trabzon Sümela Manastırı, Aksaray'daki Ihlara Vadisi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Nevşehir'deki Kaymaklı ve Derinkuyu Yer Altı Şehirleri bulunuyor.