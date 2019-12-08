Hayat Benimki bir İstanbul hikayesi
KÜLTÜR SANAT

Benimki bir İstanbul hikayesi

Sokakları, boğazı, camileri, mimarisiyle dünyanın en özel şehirlerinden biri olan İstanbul’un hikayesi, ressam Selahattin Kara’nın fırçasıyla buluştu. Resim dışında kendisini en çok heyecanlandıran şeyin İstanbul olduğunu belirten Selahattin Kara, ”En büyük tutkum İstanbul” diyor.

Merve Akbaş Yeni Şafak
Selahattin Kara
Selahattin Kara

Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür Sanat Ödülü sahibi olan ressam Selahattin Kara’nın retrospektif sergisi sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Zeytinburnu Belediyesi Mehmet Çebi Koleksiyonundan seçilen eserler “Sanatın İzinde Bir Yaşam” adıyla bir araya getirildi. Resim dışında kendisini en çok heyecanlandıran şeyin İstanbul olduğunu belirten Selahattin Kara, iki tutkusunu birleştiriyor.

Eserler arasında 61 yaşındaki ressamın peyzaj ve ölçüleri büyük olan son dönem çalışmaları ağırlıkta bulunuyor. Kara “Bin yıldır İstanbul üzerine düşünülüyor, sözler söyleniyor. Yeni bir sözün gereği var mı bilmiyorum. İstanbul’u koruma fikrimiz elbette var ancak yaptırım gücü olmayan sözler bunlar. Biz sadece İstanbul’un mevcut güzelliklerini resmediyoruz. İnsanlar zaman içinde bu döneme ait gerçeklerle kendi dönemlerindeki gerçeklerin farkını görecekler. İstanbul konusunda hassasiyetimizi her fırsatta gündeme getiriyoruz” dedi.

BİR DÖNEMİN KAYITLARI

  • Küratör Erkan Doğanay, sürekli değişim ve gelişim halindeki İstanbul’un farklı açılardan yer aldığı sergi hakkında şunları söyledi: “Selahattin Kara’nın yaptığı İstanbul resimleri, bir döneme kayıt düşülmüş çizimler, boyamalardan oluşuyor. Belge niteliğindeki bu eserler, İstanbul’un değişen yüzünü gösteriyor. Empresyonist tarzda çalıştığı eserlerinden farklı dönemlerinin yer aldığı yaklaşık 80 tablo var. Bölüm bölüm ve bütünlüklü olarak incelenebilir.” Sergi, Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat Galerisi’nde 20 Ocak gününe kadar görülebilir.

Tohum'dan yeni sayı: Bir kavram olarak 'Milliyetçilik'
HAYAT
Tohum'dan yeni sayı: Bir kavram olarak 'Milliyetçilik'
Hayalperest ideolojileribir kenara bırak

Hayalperest ideolojileri
bir kenara bırak

Türkiye'den, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki.
3 puan Musleradan

3 puan Muslera'dan

​Muslera'nın devleştiği maçta G.Saray Alanyaspor'u 1-0 yendi.
Fransada sular durulmuyor

Fransa'da sular durulmuyor

​Sarı yelekliler de protestolara destek vererek sokaklara döküldü.
NATO'ya görevini<br>Erdoğan hatırlattı

NATO'ya görevini
Erdoğan hatırlattı

​AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ünal, açıklamalarda bulundu.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
MSB kınadı

MSB kınadı

2019 ​Nobel Edebiyat Ödülü, Bosna soykırımının inkarcısı Handke'ye verilmişti.
İç savaş gibi

İç savaş gibi

​Fransız polisinin eylemcilere müdahalesinde kan döküldü.
Muş'ta PKK'ya darbe

Muş'ta PKK'ya darbe

Şenyayla bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Yine sivilleri hedef aldılar

Yine sivilleri hedef aldılar

Esed rejimi ve Rusya İdlib'deki yerleşimleri vurdu.
Halk Bankası'nı<br>dolandırmak istediler

Halk Bankası'nı
dolandırmak istediler

Cumhurbaşkanı, Şehir Üniversitesi tartışmalarını değerlendirdi.
Onun için <br>seve seve ölürüm

Onun için
seve seve ölürüm

​Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 96'ncı gününde devam ediyor.
Lider hata yapmadı

Lider hata yapmadı

Sivasspor galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
İlginç ve güzel<br>bir hat inşa edildi

İlginç ve güzel
bir hat inşa edildi

​Cumhurbaşkanı Libya mutabakatı hakkında açıklama yaptı.
42 bin araç<br>için geri sayım

42 bin araç
için geri sayım

​Son tarih 31 Aralık: 719 araç sahibine teslim edildi.
Tarihi anlaşma onaylandı

Tarihi anlaşma onaylandı

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat Resmi Gazete'de.
22 şehre<br>ekolojik koridor

22 şehre
ekolojik koridor

Çevre ve Şehircilik Bakanı son bilgileri paylaştı.
Türk halkı <br>en çok onu beğendi

Türk halkı
en çok onu beğendi

EURO 2020 anketinde dikkati çeken sonuçlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.