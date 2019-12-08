Benimki bir İstanbul hikayesi

Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür Sanat Ödülü sahibi olan ressam Selahattin Kara’nın retrospektif sergisi sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Zeytinburnu Belediyesi Mehmet Çebi Koleksiyonundan seçilen eserler “Sanatın İzinde Bir Yaşam” adıyla bir araya getirildi. Resim dışında kendisini en çok heyecanlandıran şeyin İstanbul olduğunu belirten Selahattin Kara, iki tutkusunu birleştiriyor.

Eserler arasında 61 yaşındaki ressamın peyzaj ve ölçüleri büyük olan son dönem çalışmaları ağırlıkta bulunuyor. Kara “Bin yıldır İstanbul üzerine düşünülüyor, sözler söyleniyor. Yeni bir sözün gereği var mı bilmiyorum. İstanbul’u koruma fikrimiz elbette var ancak yaptırım gücü olmayan sözler bunlar. Biz sadece İstanbul’un mevcut güzelliklerini resmediyoruz. İnsanlar zaman içinde bu döneme ait gerçeklerle kendi dönemlerindeki gerçeklerin farkını görecekler. İstanbul konusunda hassasiyetimizi her fırsatta gündeme getiriyoruz” dedi.

BİR DÖNEMİN KAYITLARI

Küratör Erkan Doğanay, sürekli değişim ve gelişim halindeki İstanbul’un farklı açılardan yer aldığı sergi hakkında şunları söyledi: “Selahattin Kara’nın yaptığı İstanbul resimleri, bir döneme kayıt düşülmüş çizimler, boyamalardan oluşuyor. Belge niteliğindeki bu eserler, İstanbul’un değişen yüzünü gösteriyor. Empresyonist tarzda çalıştığı eserlerinden farklı dönemlerinin yer aldığı yaklaşık 80 tablo var. Bölüm bölüm ve bütünlüklü olarak incelenebilir.” Sergi, Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat Galerisi’nde 20 Ocak gününe kadar görülebilir.