Biberler renklendi

Kırmızı biber, sofralarımızın vazgeçilmez baharatlarından biri. Lezzetiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun olmazsa olmazı haline gelen bu bitkinin anavatanı ise Latin Amerika. Tarih kitapları, Azteklerin milattan önce 7000lerde bu bitkiyi evcilleştirip mutfağına kattığını söylüyor. Bizim biberle tanışmamız ise 15-16.yüzyıllarda. Tüccarlar vasıtasıyla Anadolu’ya geldiği biliniyor. Fakat öyle çok sevmişiz ki, bazı yemekleri asla onsuz hayal edemiyoruz. Adana’da, Gaziantep ‘te, Şanlıurfa’ da Edirne’de bibersiz olmaz yemekler vardır. Kimi yerlerde yeşil sivri haliyle yemeklere katılıyorken, kimi yerlerde kurtulup değişik inceliklerde çekilerek baharata dönüşür. Bir farmakolog olan W. Scoville, biberler için bir acılık ölçü birimi geliştirmiş. Buna göre en acısız biber, tahmin edeceğiniz gibi dolma biberken, şu an için bilinen en acı biber, “Karolina Azraili”adıyla bilinen Amerikan biberidir. Akrep biberi, Karolina biberi gibi yüksek dozda acı içeren biberler genellikle sos yapımında kullanılır. Biz ise biberi kızartmalardan dolmalara farklı bir çok alanda kullanıyoruz ve ana malzeme biber olduğunda, çok acı, lezzetin düşmanı olabiliyor.

C VİTAMİNİ DEPOSU

Günde iki sivri biberin metabolizmayı hızlandırdığını söyleyen bilim insanları var. İçerdiği yüksek orandaki C vitamini sayesinde oldukça da sağlıklı. Yeşilden sarıya, kırmızıya, mora, çeşit çeşit renk ve birbirinden farklı acılıklarda biberler, bugün dünyanın dört bir yanında yemeğe, çorbaya, hatta içeceğe dönüşüyor. Ben de bu hafta yemekten içeceğe üç farklı biberli tarif vermek istiyorum.

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İnşallah yeni ve hoş lezzetler olarak sofranızda yer bulurlar. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Biber Pizza

Biber Pizza

Malzemeler

3 etli biber

2 yemek kaşığı zeytin

200 gram kaşar peyniri

200 gram kıyma

Bir avuç maydanoz

Bir kaç dilim sucuk

2 acı sivri biber

3 domates

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı şeker

Bir çay kaşığı karabiber

Bir çay kaşığı kişniş

Bir yemek kaşığı tereyağı

Bir fincan zeytinyağı

Yapılışı

Domatesi sivri biberlerle birlikte blenderdan geçirelim, zeytinyağı, tuz, şeker, karabiber ve kişnişi ilave edip suyu azalana kadar pişirelim. Etli biberleri enine dört beş parçaya ayırıp tereyağı ile yağladığımız tepsiye yerleştirelim. Üzerine kavrulmuş kıyma, domates sos, zeytin, rendelenmiş kaşar peyniri, sucuk dilimleri ve kıyılmış maydanozu ekleyelim. 200 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirelim. Afiyet olsun.

Acılı Portakal Kokteyl

Acılı portakal kokteyl

MALZEMELER

1 su bardağı portakal suyu

Yarım limon suyu

Yarım portakal veya limon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı şeker

2 yeşil acı biber

YAPILIŞI

Yeşil biberlerin çekirdek ve saplarını ayırıp blenderdan geçirelim. İçine portakal suyu, limon suyu, şeker ve toz biberi ekleyip karıştıralım. Süzgeçten geçirip portakal veya limon dilimleriyle servise alalım. Afiyet olsun.

Köz Biber Mezesi

Köz Biber