Biberler renklendi

Kırmızı biber, sofralarımızın vazgeçilmez baharatlarından biri. Lezzetiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun olmazsa olmazı haline gelen bu bitkinin anavatanı ise Latin Amerika. Tarih kitapları, Azteklerin milattan önce 7000lerde bu bitkiyi evcilleştirip mutfağına kattığını söylüyor. Bizim biberle tanışmamız ise 15-16.yüzyıllarda. Tüccarlar vasıtasıyla Anadolu’ya geldiği biliniyor. Fakat öyle çok sevmişiz ki, bazı yemekleri asla onsuz hayal edemiyoruz. Adana’da, Gaziantep ‘te, Şanlıurfa’ da Edirne’de bibersiz olmaz yemekler vardır. Kimi yerlerde yeşil sivri haliyle yemeklere katılıyorken, kimi yerlerde kurtulup değişik inceliklerde çekilerek baharata dönüşür. Bir farmakolog olan W. Scoville, biberler için bir acılık ölçü birimi geliştirmiş. Buna göre en acısız biber, tahmin edeceğiniz gibi dolma biberken, şu an için bilinen en acı biber, “Karolina Azraili”adıyla bilinen Amerikan biberidir. Akrep biberi, Karolina biberi gibi yüksek dozda acı içeren biberler genellikle sos yapımında kullanılır. Biz ise biberi kızartmalardan dolmalara farklı bir çok alanda kullanıyoruz ve ana malzeme biber olduğunda, çok acı, lezzetin düşmanı olabiliyor.
C VİTAMİNİ DEPOSU
Günde iki sivri biberin metabolizmayı hızlandırdığını söyleyen bilim insanları var. İçerdiği yüksek orandaki C vitamini sayesinde oldukça da sağlıklı. Yeşilden sarıya, kırmızıya, mora, çeşit çeşit renk ve birbirinden farklı acılıklarda biberler, bugün dünyanın dört bir yanında yemeğe, çorbaya, hatta içeceğe dönüşüyor. Ben de bu hafta yemekten içeceğe üç farklı biberli tarif vermek istiyorum.
İnşallah yeni ve hoş lezzetler olarak sofranızda yer bulurlar. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.
Biber Pizza
- Malzemeler
- 3 etli biber
- 2 yemek kaşığı zeytin
- 200 gram kaşar peyniri
- 200 gram kıyma
- Bir avuç maydanoz
- Bir kaç dilim sucuk
- 2 acı sivri biber
- 3 domates
- Bir çay kaşığı tuz
- Bir çay kaşığı şeker
- Bir çay kaşığı karabiber
- Bir çay kaşığı kişniş
- Bir yemek kaşığı tereyağı
- Bir fincan zeytinyağı
- Yapılışı
- Domatesi sivri biberlerle birlikte blenderdan geçirelim, zeytinyağı, tuz, şeker, karabiber ve kişnişi ilave edip suyu azalana kadar pişirelim. Etli biberleri enine dört beş parçaya ayırıp tereyağı ile yağladığımız tepsiye yerleştirelim. Üzerine kavrulmuş kıyma, domates sos, zeytin, rendelenmiş kaşar peyniri, sucuk dilimleri ve kıyılmış maydanozu ekleyelim. 200 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirelim. Afiyet olsun.
Acılı Portakal Kokteyl
MALZEMELER
1 su bardağı portakal suyu
Yarım limon suyu
Yarım portakal veya limon
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı şeker
2 yeşil acı biber
YAPILIŞI
Yeşil biberlerin çekirdek ve saplarını ayırıp blenderdan geçirelim. İçine portakal suyu, limon suyu, şeker ve toz biberi ekleyip karıştıralım. Süzgeçten geçirip portakal veya limon dilimleriyle servise alalım. Afiyet olsun.
Köz Biber Mezesi
- MALZEMELER:
- 3 kırmızı kapya biber
- 2 sarı kapya biber
- 2 yeşil kapya biber
- Bir avuç ceviz içi
- Bir parmak kalınlığında süzme peynir
- 5 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 2 yemek kaşığı koruk suyu veya limon suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı sirke
- Bir fincan zeytinyağı
- 1 tutam maydanoz
- Bir tutam taze kişniş
- 2 yemek kaşığı tahin
- YAPILIŞI
- Biberleri közleyelim, kabuk, çekirdek ve saplarını ayıklayalım. İri iri doğrayalım. Sarımsakları dövelim, zeytinyağı, limon, nar ekşisi, tuz ve sirkeyi karıştırıp biberleri bu sosa bulayalım. Maydanoz ve kişnişi doğrayalım. Biberlerin üzerine ilave edip karıştıralım. En son ceviz ve tahini ekleyelim ve servise alalım. Afiyet olsun.