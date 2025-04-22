"Bir Zamanlar İstanbul"a iki yeni oyuncu

"Bir Zamanlar İstanbul" dizisinin kadrosuna iki yeni oyuncu dahil oldu. TRT 1'in çağdaş bir Köroğlu hikâyesi anlatan yapımına, Tuğba Melis Türk ve Gizem Yanık katıldı. Türk ve Yanık dizinin 25 Nisan Cuma akşamı ekrana gelecek 11. bölümünde ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Prodüksiyonu, güçlü hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla öne çıkan yapımda Tuğba Melis Türk dizide; güzelliğiyle dikkat çeken, genç yaşta hayatın zorluklarıyla yüzleşmiş bir kadın olan Çiğdem karakterini oynayacak. Çiğdem, Nermin’in yönlendirmesiyle bir stratejinin parçası olarak Gökhan’ın hayatını karıştıracak. Gizem Yanık ise canlandıracağı Aygül karakteriyle; İstanbul Üniversitesi'nde öğrenim gören, umut dolu ve edebiyata tutkuyla bağlı genç bir kadın rolünde olacak. “Ayvaz” dergisinin ilk kadın yazarı olan Aygül’ün düşünce tarzı ve İslami duruşuyla yaşıtlarından ayrılması zaman zaman Metin ile sürtüşmeler yaşamasına neden olacak. Dizinin yeni bölümü, cuma günü 20.00'de yayınlanacak.