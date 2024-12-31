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TRT 1’in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul: 90’ların İstanbul’unda bir aşk ve adalet serüveni

TRT 1’in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul: 90’ların İstanbul’unda bir aşk ve adalet serüveni

10:5731/12/2024, Salı
G: 31/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un paylaştığı, 90’lı yılların İstanbul’unda geçen hikâye, izleyiciyi büyük bir aşk hikayesi ve adalet arayışıyla buluşturacak.
Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un paylaştığı, 90’lı yılların İstanbul’unda geçen hikâye, izleyiciyi büyük bir aşk hikayesi ve adalet arayışıyla buluşturacak.

Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın 'Bir Zamanlar İstanbul' isimli yeni projesi için geri sayım başladı. TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Bir Zamanlar İstanbul' dizisinin başrol oyuncuları Cihangir Ceyhan ve Alina Boz kamera karşısına geçti. 90'lar dönemini ekrana taşıyacak olan dizinin hazırlıkları devam ederken, ikiliden ilk fotoğraf kareleri de geldi.

Bir yıldır hazırlık süreci devam eden, hikâyesi, oyuncu kadrosu ve dekorlarıyla sezonun en çok konuşulacak en iddialı yapımı olan “Bir Zamanlar İstanbul” dizisi için hazırlıklar sürüyor.


TRT 1 ekranlarına 90’ları getirecek olan “Bir Zamanlar İstanbul” projesinin başrol oyuncuları; yeni kuşağın başarılı temsilcileri Cihangir Ceyhan ve Alina Boz ‘un beraber rol alacakları ilk proje olan dizinin hazırlıkları tüm hızıyla sürerken ikiliden ilk fotoğraf kareleri de geldi.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un, yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Bir Zamanlar İstanbul

90’lı yılların İstanbul’unda geçen hikâye, izleyiciyi büyük bir aşk hikayesi ve adalet arayışıyla buluşturacak. Çağdaş bir Köroğlu destanı olarak hazırlanan “Bir Zamanlar İstanbul”, iddialı kadrosu, akılda kalacak sahneleri, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle sezonun en çok konuşulacak yapımı olacak.



#Bir Zamanlar İstanbul
#TRT
#Cihangir Ceyhan
#Alina Boz

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