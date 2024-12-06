'Dumandan Sonra' filminin çekimlerine Aksaray'da start verildi

Seyid Çolak'ın yönetmenliğini üstlendiği, TRT ortak yapımı "Dumandan Sonra" filminin çekimleri Aksaray'da başladı. Dram türündeki yapım, eşini depremde kaybettikten sonra çocuklarıyla hayatta kalma mücadelesi veren bir kadının hikayesini konu alacak.
Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün de desteklediği film, depremde eşini kaybettikten sonra iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veren kadının hikayesini konu alıyor. Filmin çekimleri, Hasandağı eteklerindeki Helvadere kasabası, Ihlara Vadisi ve Aksaray'ın kent merkezi ile tarihi ve turistik mekanlarda gerçekleştiriliyor.
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, film setini ziyaret ederek yapımcı Emrah Kılıç, yönetmen Seyid Çolak ve film ekibiyle bir araya geldi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kumbuzoğlu, doğal ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan Aksaray'ın son yıllarda pek çok sinema filmine ev sahipliği yaptığını, bu tür projelerin Aksaray'ın tanıtımı için büyük önem taşıdığını, tüm yapımcıları ve yönetmenleri kentte film çekmeye davet ettiğini belirtti.
"Son yıllarda birçok sinema filmi, kentin birçok bölgesinde çekildi"
Filmin galası Aksaray'da yapılacak
Yönetmen Seyid Çolak da ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, yaptıkları araştırmanın ardından filmin çekimlerine Aksaray'da başladıklarını, filmin çıkış noktasının Hasandağı olduğunu bildirdi.