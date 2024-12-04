The İmam yeniden yollarda: Devam filmi ‘Yeniden Başlamak’ın fragmanı yayınlandı

Bir motor kazası sonrası hastaneye kaldırılan başkarakter, bedeniyle ruhunun ayrılmaya başladığı bu kritik anlarda, çevresindeki tüm sesleri ve yüzleri astral dünyasında yeniden canlandırır. Yaşam ve ölüm arasındaki bu büyülü düzlemde, yalnızca başkalarının değil, kendi geçmişiyle de yüzleşir. "Yeniden Başlamak", hem bir kurtuluş hem de bir hesaplaşma hikâyesi olarak izleyicilere eşsiz bir deneyim sunuyor.