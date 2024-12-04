The İmam yeniden yollarda: Devam filmi ‘Yeniden Başlamak’ın fragmanı yayınlandı
Pınar Görgü
10:524/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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İslami camianın önemli ses sanatçılarından Eşref Ziya Terzi yıllar önce hem oyuncu hem de yapımcı olarak ‘The İmam’ filmiyle sinema sektörüne adım atmış ve adından söz ettirmişti.
Hikayesiyle akıllara kazınan 'The İmam' filmi, devamı niteliğindeki 'Yeniden Başlamak' ile dönüyor. Yönetmen koltuğunda Kemal Yıldız'ın oturduğu yapımın başrollerini Eşref Ziya, Öykü Çelik ve Batuhan Ekşi paylaşıyor. İzleyicileri unutulmaz bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanan film, hayatın zorluklarıyla mücadele eden üç karakterin hikayesini anlatıyor. Yeniden Başlamak, 27 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.
The İmam filminin devamı niteliğinde olan "Yeniden Başlamak" ilk fragmanıyla derin bir hikâyeye kapı araladı.
Başrolünü Eşref Ziya, Öykü Çelik ve Batuhan Ekşinin paylaştığı Kemal Yıldız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Marmara Film yapımı "
Yeniden Başlamak"
Filmi izleyicileri unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor.
İşte filmin ilk fragmanı;
Yeniden Başlamak filmin konusu
Fragmanı ilk kez yayınlanan film, yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgide geçen bir hikayeyi konu alıyor.
Bir motor kazası sonrası hastaneye kaldırılan başkarakter, bedeniyle ruhunun ayrılmaya başladığı bu kritik anlarda, çevresindeki tüm sesleri ve yüzleri astral dünyasında yeniden canlandırır. Yaşam ve ölüm arasındaki bu büyülü düzlemde, yalnızca başkalarının değil, kendi geçmişiyle de yüzleşir. "Yeniden Başlamak", hem bir kurtuluş hem de bir hesaplaşma hikâyesi olarak izleyicilere eşsiz bir deneyim sunuyor.
Yeniden Başlamak film kadrosunda kimler var?
Yönetmen koltuğunda Kemal Yıldız'ın oturduğu yapımın başrollerini Eşref Ziya, Öykü Çelik ve Batuhan Ekşi paylaşıyor. Filmde Öykü Çelik ile Batuhan Ekşi
“Çiğdem” ile “Sedat”
rollerini canlandırıyor.
Çelik gazeteci, Ekşi ise kağıt toplayıcı olarak sinemada seyirci karşısına çıkacak.
The İmam Filmi
2005 yapımı "The İmam" filmi, İmam-Hatip Lisesi mezunu olduğunu saklayan hız, motosiklet ve iş tutkunu yurtdışı eğitimli bir gencin köyde imamlık yapmasını konu alıyor.
"Yeniden Başlamak" 2005'teki filmin devamı niteliğinde
Filmin hikayesinde Balat'ta bir gecekonduda yaşayan 32-33 yaşlarındaki Sedat karakterine odaklanıyor.
Zengin bir ailenin çocuğudur aslında ama ailevi meseleler onu bu hayata itmiştir. Bu hayat şekli zamanla onu illegal işlere sürükler.
Günün birinde bir parkta sokak serserilerinin elinden kurtardığı, hafızası yerinde olmayan Kadir ağabeyi hayatını değiştirir. Onun sayesinde gazeteci Çiğdem ile tekrar hayata tutunmuş, yaşadığı hayatı ve geçmişi sorgulama fırsatı yakalar. Kadir Demir'in gerçekte kim olduğunu araştıran Sedat ve Çiğdem ikilisi, kendilerini çok karmaşık olaylar içinde bulur.
Filmde, 2005'te izleyiciyle buluşan The İmam'daki Emrullah karakterinin hafızasını kaybetmesi sonrası yaşananlar farklı bir üslupla ele alınıyor.
Yönetmen Yıldız: Ruhsal bir uyanışın hikayesi
Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Kemal Yıldız,
"Bu film, ölümle burun buruna gelmiş bir insanın hayatta kalma mücadelesinin ötesinde, ruhsal bir uyanışın hikayesi. Her sesin, her yüzün bir anlam taşıdığı astral düzlemin büyüsünü izleyicilere hissettirmek istedik"
ifadelerini kullandı.
Senarist ve oyuncu
Eşref Ziya
ise herkesin hikayesindeki kırılma anlarına, filmde bir ayna tuttuklarını belirterek,
"İnsan, en büyük zorluklarla karşılaştığında bile kendini yeniden bulma şansı yakalayabilir. Bu projede bunu anlatmak, benim için hem bir meydan okuma hem de bir onurdu"
değerlendirmesinde bulundu.
İslami camianın önemli ses sanatçılarından Eşref Ziya Terzi yıllar önce hem oyuncu hem de yapımcı olarak ‘The İmam’ filmiyle sinema sektörüne adım atmış ve adından söz ettirmişti.
'Yeniden Başlamak' ne zaman vizyona girecek?
Yeniden Başlamak filmi,
27 Aralık 2024
itibarıyla sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Bu benzersiz yapım, yaşam, ölüm ve insanın kendi içsel dünyasına dair sarsıcı bir hikâye anlatıyor.
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