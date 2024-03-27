Birikim olmadan yenilik tutmaz

Hüsnühatta gelenekselin yanı sıra modern formları da deneyen hat sanatçısı Savaş Çevik’in yeni kişisel sergisi “Çizgi Ötesi” Üsküdar Nevmekân Sahil’de açıldı. 55. sanat yılını 24. kişisel sergisiyle kutlayan Çevik, son beş yılda ürettiği eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Sergide, aralarında Besmele, İhlas Suresi, Allah lafzının bulunduğu 47 eser yer alıyor. Muttasıl Makili üzerine eserler de üreten Çevik, 11 Nisan’a kadar görülebilecek sergideki çalışmalarına ilişkin Yeni Şafak’a konuştu.

Savaş Çevik, hüsnühatta yeni form arayışlarının sanata katkısından bahsederek, “Bir sanatta farklı arayışlar olduğu zaman sanat çeşitleniyor, zenginleşiyor ve o sanattan başka sanat türleri ortaya çıkıyor. Bunlar arayışın sonunda oluyor. Hat sanatında klasik üsluba karşı değilim, o işin temeli. Fakat yeni arayışlarla hat sanatının zenginleşmesi, yeni yeni farklı biçimler, türler, kompozisyon şekilleri ortaya çıktı ve çıkıyor. Yaklaşık 10 yıldır klasik üreten hattatlar farklı biçimler üzerinde çalışıyor” dedi.

OTURARAK İLHAM PERİSİ GELMEZ

Birikim ve yoğun çalışma olmadan ilhamın da yenilik cesaretinin de kendiliğinden gelmeyeceğini ifade eden sanatçı şu cümleleri kurdu: “İlham diyorlar ya, aslında ilham insandaki bilgi ve sanat birikiminin olmadık bir anda ortaya çıkışıyla olur. Geçen gün yürürken makiliyle ilgili bir şey aklıma geldi. Not aldım, onu yapacağım. Alakasız bir zamanda pat diye aklınıza geliyor. İşte o birikim ortaya çıkıyor. Böyle bir şey yapabilirim diyorsunuz ve kendi kendinize de şaşırıyorsunuz. Halbuki otursanız da düşünseniz de o ilham perileri gelmiyor.”

ESTETİK ÇİZGİ ÇOK HASSAS

Hüsnühattaki her yeni denemenin zamanla oturacağının altını çizen Çevik, “Okuldan mezun olup, ben modern çalışıyorum ya da çizgi dışı çalışıyorum diyemez hiç kimse. O sanatın alt yapısını bilmeden olmaz. İyice sindirecek, bilecek, yıllar geçecek, tecrübe edinecek, eser vereceksiniz. O zaten kendiliğinden çıkıyor. 70 yaşındayım, son 3-4 yılda makili üzerindeki yeni kompozisyon biçimlerini ortaya çıkardım. Birikimim beni zorluyor. 40 yıl önce bunu yapamazdım. Yapılan her yenilik de çok iyi ya da başarılı olacak diye bir kaide yok. Hattatlar bu arayışları yapmak zorunda. Klasiğin dışındaki çalışmalarda estetik çizgi çok hassas. Bir anda dejenere olabilir, yenilikçi bir şey yapıyorum derken hiçbir şey yapamaya-bilirsiniz” diye konuştu.

USTA İSİMLERLE ÇALIŞTI

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden hocası Emin Barın’dan feyiz alan Çevik, Ahmet Karahisari, Kemal Batanay, Hamit Aytaç, Ali Alparslan’dan öğrendikleriyle sanatında denenmeyeni deniyor. Sergide, sanatçının bu isimlerden edindiklerini aktardığı, klasik yazıların yanı sıra kaligrafi alanında eserleri de yer alıyor. Her biri birbirinden özgün çalışmalar, Çevik’in Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde Yazı ve Tipografi bölümü ve Haliç Üniversitesi Grafik bölümlerinde grafik tasarım, kaligrafi ve tipografi hocalığı döneminden gelen birikimleri sayesinde izleyicilerle buluştu. Yıllar içerisinde yazı sanatına Müselsel, Dairevi Makili, Müselsel Makili, Muttasıl Makili gibi farklı kompozisyon ve istif biçimleri geliştiren sanatçıya ait Çapraz Müsenna yazı formu ise yabancı hattatlar tarafından da kullanılıyor.







