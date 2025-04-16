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Bitlis'de inci kefali nöbeti başladı: Jandarma ekibi kaçak avcılara göz açtırmıyor

Bitlis'de inci kefali nöbeti başladı: Jandarma ekibi kaçak avcılara göz açtırmıyor

09:3116/04/2025, Çarşamba
DHA
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Jandarma ekipleri inci kefali yasağını delmek isteyenler için nöbet tutuyor.
Jandarma ekipleri inci kefali yasağını delmek isteyenler için nöbet tutuyor.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan, üremek için ise tatlı sulara göç eden inci kefalleri için av yasağı dün itibarıyla başlarken, jandarma ekipleri de kaçak avcılık yapanlara karşı göl havzasında denetimlere başladı.

Dünyada sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında akıntının tersine yüzüp, derelere akın eden inci kefallerinin göç yolculuğu dün başladı. Yaşam alanı olan Van Gölü'nü 15 Nisan'dan itibaren terk edip, üremek için akarsulara göç eden inci kefalinin bu yolculuğu sırasında av yasağı uygulanıyor. Yasak dönemi boyunca karada jandarma ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, göl üzerinde Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı teknelerle denetimler yapıyor. Bitlis'te de jandarma ekipleri, Van Gölü Havzası'nda inci kefalini kaçak avcılık yapanlara karşı denetimlere çıktı. Konuya ilişkin Bitlis Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van Gölü Havzası'nda nesli koruma altında bulunan inci kefalinin üreme döneminde kaçak ve izinsiz avlanmasının önlenmesine yönelik faaliyetler aralıksız olarak sürdürülmektedir" denildi.




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