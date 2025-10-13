Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Boğaziçi tarihin en iyi seviyesinde

Boğaziçi tarihin en iyi seviyesinde

04:0013/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Genel Kurul'da yeniden seçilen BURA Genel Başkanı Fehim Paluluoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a tablo hediye etti.
Genel Kurul'da yeniden seçilen BURA Genel Başkanı Fehim Paluluoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a tablo hediye etti.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, "QS 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması"nda 371. sıraya yükselip, tarihteki en iyi derecesini elde ettiklerini bildirdi.

Boğaziçi Üniversiteliler Derneğinin (BURA) 18. Olağan Genel Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapıldı. Genel Kurula, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, YÖK Başkanı Erol Özvar, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

BAŞARIYA KÜRESEL TEYİT

Programda konuşan Prof. Dr. İnci, "Times Higher Education (THE) 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması"nda iki kademe birden yükselerek ilk 400-500 bandına yerleştiklerini söyledi. Bunun üniversitelerinin dünyanın en tepedeki yüzde 21'lik dilime girdiği anlamına geldiğini aktaran İnci, "Birkaç ay önce açıklanan QS 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda üniversitemiz 371. sıraya yükselerek tarihteki en iyi derecesini elde etmiştir. Bu önemli başarılar üniversitemizin niteliklerini küresel düzeyde bir kez daha teyit etmiştir" dedi.

AR-GE’YE 16 MİLYAR DOLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da “Türkiye'de 23 yıl öncesine döndüğümüzde sadece 2 Teknopark vardı. Bugünün Türkiye'sinde 113 teknoparkta 11 bin 500'den fazla teknoloji girişimimiz var. Toplam AR-GE harcamalarımız 1,2 milyar dolar düzeyindeydi. Şimdi 16 milyar dolar Türkiye'de yıllık AR-GE faaliyeti gerçekleşiyor" diye konuştu.

YÖK Başkanı Erol Özvar ise mezunların başarılarının üniversiteler açısından önemli bir gösterge olduğuna işaret ederek, "Dünyada gerçekleştirilen üniversite sıralamalarında mezunların performansı ve itibarı da değerlendirme ölçütleri arasında yer almaktadır" şeklinde konuştu.

PALULUOĞLU YENİDEN BAŞKAN

Kuran-ı Kerim tilâveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, Boğaziçi Üniversitesinin yolculuğunu anlatan kısa film gösterildi. Genel Başkan Fehim Paluluoğlu'nun yer aldığı yönetim kurulu, genel kurulda yeniden seçildi.



#Aktüel
#Boğaziçi Üniversite
#Eğitim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Green Card 2026 başvurusu ne zaman başlayacak? İşte şartlar ve takvim