Boğaziçi tarihin en iyi seviyesinde

Boğaziçi Üniversiteliler Derneğinin (BURA) 18. Olağan Genel Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapıldı. Genel Kurula, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, YÖK Başkanı Erol Özvar, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

BAŞARIYA KÜRESEL TEYİT

Programda konuşan Prof. Dr. İnci, "Times Higher Education (THE) 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması"nda iki kademe birden yükselerek ilk 400-500 bandına yerleştiklerini söyledi. Bunun üniversitelerinin dünyanın en tepedeki yüzde 21'lik dilime girdiği anlamına geldiğini aktaran İnci, "Birkaç ay önce açıklanan QS 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda üniversitemiz 371. sıraya yükselerek tarihteki en iyi derecesini elde etmiştir. Bu önemli başarılar üniversitemizin niteliklerini küresel düzeyde bir kez daha teyit etmiştir" dedi.

AR-GE’YE 16 MİLYAR DOLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da “Türkiye'de 23 yıl öncesine döndüğümüzde sadece 2 Teknopark vardı. Bugünün Türkiye'sinde 113 teknoparkta 11 bin 500'den fazla teknoloji girişimimiz var. Toplam AR-GE harcamalarımız 1,2 milyar dolar düzeyindeydi. Şimdi 16 milyar dolar Türkiye'de yıllık AR-GE faaliyeti gerçekleşiyor" diye konuştu.

YÖK Başkanı Erol Özvar ise mezunların başarılarının üniversiteler açısından önemli bir gösterge olduğuna işaret ederek, "Dünyada gerçekleştirilen üniversite sıralamalarında mezunların performansı ve itibarı da değerlendirme ölçütleri arasında yer almaktadır" şeklinde konuştu.

PALULUOĞLU YENİDEN BAŞKAN

Kuran-ı Kerim tilâveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, Boğaziçi Üniversitesinin yolculuğunu anlatan kısa film gösterildi. Genel Başkan Fehim Paluluoğlu'nun yer aldığı yönetim kurulu, genel kurulda yeniden seçildi.







