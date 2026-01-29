Yeni Şafak
Boğaziçi Üniversitesi 1863 Spor Kulübü geleceğin sporcuları için yeni döneme başladı

15:3629/01/2026, Perşembe
Boğaziçi Üniversitesi, 1863 Spor Kulübü aracılığıyla yeni dönemde yeniden yapılandırarak faaliyetlerine başladı.

Boğaziçi Üniversitesi, 1863 Spor Kulübü aracılığıyla spor faaliyetlerini çağdaş, çok branşlı ve sürdürülebilir bir yapı altında yeniden başlattı. Kulüp bünyesindeki Boğaziçi Üniversitesi Spor Okulu, 6–16 yaş arası çocuk ve gençlere 8 farklı branşta, bilimsel ve pedagojik temelli eğitimler sunuyor. Eğitimler, üniversitenin modern kampüs tesislerinde uzman eğitmenler eşliğinde yürütülüyor.

1863 yılına uzanan köklü geçmişiyle Türkiye’nin en saygın akademik kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi, spor alanındaki birikimini Boğaziçi Üniversitesi 1863 Spor Kulübü aracılığıyla yeni dönemde yeniden yapılandırarak faaliyetlerine başladı. Boğaziçi Üniversitesi 1863 Spor Kulübü, akademik mükemmeliyet anlayışını sporun birleştirici ve geliştirici gücüyle buluşturan yaklaşımıyla; çağdaş, çok branşlı ve sürdürülebilir bir yapı çerçevesinde yeni dönemde kapılarını açtı. Kulüp, sporu yalnızca fiziksel gelişim alanı olarak değil; disiplin, karakter, takım ruhu ve toplumsal aidiyet oluşturan bütüncül bir eğitim alanı olarak ele alıyor. Bu vizyon doğrultusunda kulüp bünyesinde hayata geçirilen Boğaziçi Üniversitesi Spor Okulu, çocukları ve gençleri erken yaşta sporla buluşturarak geleceğin sporcularını yetiştirmeyi hedefliyor.

YILDIZLAR AYNI ÇATI ALTINDA

Boğaziçi Üniversitesi 1863 Spor Kulübü’nün ana çatısı altında faaliyet gösterecek olan Spor Okulu; geleneği, kaliteyi ve çok yönlü gelişimi merkeze alan çağdaş bir eğitim modeliyle yapılandırıldı. Spor Okulu, 6-16 yaş arası çocuklar ve gençlere yönelik olarak 8 farklı spor branşında kapsamlı eğitim programları sunacak. Eğitimler alanında deneyimli ve pedagojik formasyona sahip uzman eğitmenler eşliğinde yürütülürken, Boğaziçi Üniversitesi’nin Hisar Kampüs, Güney Kampüs, Anadolu Hisarı Kampüs ve Kilyos Kampüslerinde yer alan modern spor alanları bu sürece ev sahipliği yapacak.

BİLİMSEL TEMELLERE DAYALI

Üniversitenin akademik ve kültürel atmosferi, spor eğitimine güçlü bir zemin sağlayacak. Boğaziçi Üniversitesi 1863 Spor Kulübü’nün yaklaşımı, yalnızca teknik beceriler kazandırmayı değil bilimsel ve pedagojik temellere dayanan programlarla disiplinli, özgüvenli, takım ruhuna sahip, fiziksel olduğu kadar sosyal ve zihinsel açıdan da güçlü bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Çocukların fiziksel gelişimlerini karakter ve sorumluluk bilinciyle birleştiren bu yapı, her sporcunun kendi potansiyelini keşfedebileceği kapsayıcı bir spor ortamı sunuyor. Yeni dönemde faaliyetlerine başlayan Boğaziçi Üniversitesi Spor Okulu hakkında detaylı bilgilere
adresinden ulaşılabiliyor.
