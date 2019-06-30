Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Boyoz ustaları lezzette yarıştı
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Boyoz ustaları lezzette yarıştı

İzmir'de 2 yıl önce kurulan Boyoz ve Börek Sanatkarları Derneği (BOYOZDER), en iyi boyoz ustasını seçti. 16 kişinin katıldığı yarışmada, lezzetiyle damakta en kalıcı tadı bırakan boyoz ustasına tam altın hediye edildi.

Haber Merkezi DHA
Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen başkanlığındaki deneyimli boyoz ustalarından oluşan jüri heyeti de ilk 3'e giren yarışmacıları seçti.
Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen başkanlığındaki deneyimli boyoz ustalarından oluşan jüri heyeti de ilk 3'e giren yarışmacıları seçti.

İzmir'de farklı ilçelerden gelen 16 boyoz ustası BOYOZDER'in düzenlediği yarışmada hünerlerini sergiledi. Yarışmaya katılanlar, en lezzetli boyozu hazırlamak için ter döktü. Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen başkanlığındaki deneyimli boyoz ustalarından oluşan jüri heyeti de ilk 3'e giren yarışmacıları seçti.

'Boyozcular yarışıyor camiamız buluşuyor' sloganıyla 8'nci kez aynı yarışmayı düzenlediklerini belirten BOYOZDER Genel Sekreteri Ömer Şahin, dernek bünyesinde çeşitli faaliyetler yürüttüklerini kaydetti. Geçen yıl Afrin'e 20 bin boyoz gönderdiklerini ifade eden Şahin, "Boyoz yarışmalarıyla meslekteki kaliteyi arttırmayı hedefliyoruz. Ustalarımızın daha bilinçli bir şekilde bu mesleğe yönelmelerini sağlayarak, boyozu farklı lezzetlerle birlikte sunmak istiyoruz. Antep fıstıklısından, çikolatalısına ve frambuazlısına kadar pek çok çeşidini sektöre kazandırmak istiyoruz. Kaliteli ustaların kaliteli yerlerde istihdam edilebilmesi için işletmelerden gelen isteklere yanıt vermeye başladık. Boyoz ve börek ustalarının özlük hakları, eğitimleri, istihdam edilmeleri ile birlikte onlara danışmanlık vermeyi amaçlıyoruz" dedi.

İzmir'de isim yapmış Gaziemir, Karşıyaka, Alsancak gibi bölgelerden gelen ustaların yarıştığını dile getiren Şahin, yarışmacıların aynı zamanda BOYOZDER Başkanı Recai Dünser'den hamur yoğurma teknikleri üzerine eğitim aldığını anlattı. Meslekteki kaliteyi yükseltmek istediklerini belirten Şahin şunları söyledi:
"İzmir'in damak tadını daha iyi, kaliteli ve lezzetli sunabilmek için bir yolculuğa çıktık. İzmir’imizin her semtinden 16 usta yarışmaya katıldı. 11 kişilik jüri 16 ustayı değerlendirdi. Sponsorlarımızın desteğiyle ustaların namına yakışan ödüller seçtik."
Jürinin değerlendirmesinin ardından kupalarıyla birlikte, birinci seçilen Ramazan Kalkan'a tam, ikinci seçilen Veysi Deniz'e yarım, üçüncü seçilen Aşkın Sabuncu'ya ise çeyrek altın ödülü verildi.
Birinci Ramazan Kalkan, ödülü alırken çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bugün kızımın doğum günü. Bu ödülü kızıma armağan ediyorum" dedi.

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