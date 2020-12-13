Brokolili lezzetler ​

Her mevsim, kendi sebzesi, meyvesiyle gelir. Kış aylarında kök sebzeler, daha çok A, C, B grubu vitaminlerini içeren besinler çoğunluktadır. Bu sebze meyvelerin bir çoğu, aynı zamanda posa ve kükürt te içerirler. Kükürtlü besinler, insan vücudunda temizleme faaliyetlerini güçlendirir, daha sağlıklı hale getirirler. Kış aylarında artan soğuk ve hava kirliliğine karşı bağışıklığı güçlendirmek adına verilmiş bir nimet olarak brokoli, lahana, karnabahar, turp ve kereviz bu grup içinde sayabileceğimiz bazı besinler. Brokoli, bu besinler arasında , hem kolay hazırlanışı, hem de düşük kalorisi, bol posası ve hafif tadıyla özellikle rejim yapanlarımızın sık tercih ettiği bir sebze. Vitaminlerin yanında bolca potasyum, kalsiyum ve magnezyum da içeriyor. Böylece, hem bağışıklığı korumaya yardım ediyor, hem de sinir ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasında rol oynayan besin ögelerini almamızı sağlıyor.

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Hazırlama ve pişirmede dikkat edilmezse, güzel yeşil rengi soluk bir hal alabiliyor. Mümkün olduğunca çiğ tüketmekte fayda var. Çiğ tüketildiğinde, içerisindeki C vitamini kayba uğramadığından faydası daha da artıyor. Pişirme sırasında rengini korumak için buharda pişirmek ya da kaynar sudan çıkarır çıkarmaz soğuk sudan geçirmek gerekiyor. Böylece brokoli o güzel yeşil haliyle kalıyor. Brokoli, sadece haşlanmış haliyle ya da yemek olarak değil, salata, çorba olarak ta soframızda yer bulur. Bir çok farklı alternatif ile hazırlanabilen bu sebzelerin tamamını çocukların da sevebileceği bir hale getirebilmemiz mümkün. Bunun için hazırlarken içine patates, krema gibi kükürt tadını baskılayan malzemeler katılabilir ya da kimyon gibi güçlü baharatlar kullanılabilir. Gelin bugün çocukların da sevebileceği biz brokolinin birkaç farklı tarifini deneyelim.

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Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

Kremalı Brokoli Çorbası

MALZEMELER

-500 gram brokoli

-Bir kuru soğan

-2 diş sarımsak

-Bir patates

-Bir avuç ıspanak

-Bir küçük havuç

-Bir avuç maydanoz

-Bir kereviz sapı

-200 gram krema

-2 su bardağı su

-Bir kahve fincanı rendelenmiş kaşar peyniri

-Bir çay kaşığı tuz

-Baharatlar

YAPILIŞI

Soğan, sarımsak, havuç, patates, kereviz sapı ve ıspanağı su ve tuz ile ocağa koyup kaynatalım. 15 dakika kaynattıktan sonra maydanoz ve brokoliyi ekleyip bir 5 dakika daha pişirelim. Çorbayı blendardan geçirelim. En son krema ve baharatları ilave edelim, servise alalım. Afiyet olsun..

Brokoli Graten

MALZEMELER

-500 gram brokoli -2 yemek kaşığı un

-2 yemek kaşığı tereyağı -4 su bardağı süt

-Bir su bardağı kaşar peyniri -100 gram krem peynir

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-Bir çay kaşığı tuz -Bir çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Brokoliyi 10 dakika haşlayıp soğuk sudan geçirelim. Bir tavada un ve yağı kavuralım, tuzu ekleyelim. İçine yavaş yavaş sütü ilave edip beşamel sos yapalım. Rendelenmiş kaşar peyniri ve krem peynirle karıştıralım. Baharatları ekleyelim. Parçalara ayırdığımız brokoliyi beşamel sosa ekleyelim. Yağladığımız bir fırın kabına koyalım 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Dilimleyip servis yapalım. Afiyet olsun.