Hayat Bu düğünde gelinler de damatlar da ikiz
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Bu düğünde gelinler de damatlar da ikiz

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan tek yumurta ikizleri 28 yaşında olan Mustafa ve Mehmet Uslu, kendileri gibi tek yumurta ikizleri 26 yaşında Neslihan ve Nagihan Cüni ile dünya evine girdi. Çaybaşı ilçesinde yaklaşık bir sene önce nişanlanan tek yumurta ikizleri Ünye’de düzenlenen görkemli bir düğünle mutluluğa ilk adımı attı.

Haber Merkezi DHA
Neslihan ve Nagihan Cüni, kendileri gibi ikiz Mustafa ve Mehmet Uslu ile evlendi.
Neslihan ve Nagihan Cüni, kendileri gibi ikiz Mustafa ve Mehmet Uslu ile evlendi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, tek yumurta ikizi Mustafa ve Mehmet Uslu (28) kardeşler, kendileri gibi tek yumurta ikizi Neslihan ve Nagihan Cüni (26), kardeşlerle dünya evine girdi.

İkiz çiftler nikah masasında


Ünyeli tek yumurta ikizleri Mustafa ve Mehmet Uslu kardeşler, Çaybaşı ilçesinde yaşayan kendileri gibi tek yumurta ikizi Neslihan ve Nagihan Cüni kardeşlerle tanıştı. İlk görüşmelerinde gönüllerini birbirlerine kaptıran ikiz kardeşler, ailelerin rızasıyla nişanlanmalarının ardından evlilik kararı aldı.

Geliklikleri ve damatlıkları da aynı

İkiz çiftler
  • Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki düğün salonunda çifte düğün merasimi gerçekleştiren erkek kardeşler, aynı renk damatlığı, kız kardeşler ise, aynı model gelinliği giydi. İkiz kardeşler, düzenlenen merasimle dünya evine girdi. Düğün töreninde gönüllerince eğlenen ikiz çiftler, mutluluklarını ise yakınlarıyla paylaştı. Düğüne katılan davetli ve konuklar da, tebrik ettikleri ikizlere mutluluklar diledi.

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