Bu düğünde gelinler de damatlar da ikiz Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan tek yumurta ikizleri 28 yaşında olan Mustafa ve Mehmet Uslu, kendileri gibi tek yumurta ikizleri 26 yaşında Neslihan ve Nagihan Cüni ile dünya evine girdi. Çaybaşı ilçesinde yaklaşık bir sene önce nişanlanan tek yumurta ikizleri Ünye’de düzenlenen görkemli bir düğünle mutluluğa ilk adımı attı.

Haber Merkezi 27 Ekim 2019, 21:19 Son Güncelleme: 27 Ekim 2019, 21:27 DHA