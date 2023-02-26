Bu eserler deprem bölgesi için

Minyatür sanatçısı Taner Alakuş, kendi adını taşıyan Taner Alakuş Minyatür Atölyesi ve Galerisi olarak düzenlediği canlı müzayedelerle depremzedelere yardımda bulunuyor. Şimdiye kadar yaklaşık 10 müzayede düzenlenmiş.

Her müzayedede yaklaşık 40 eser bir anlamda 40 sanatçı yer almış. Şimdiye kadar 200’ün üzerinde sanatçı ile çalıştıklarını söyleyen Alakuş, “Sanatseverler, çok uygun fiyatlara sanat eserleri satın alırken, sanatçılar da bağış yapmanın verdiği manevi hazla bu harekete katkıda bulunuyorlar” ifadesinde bulunuyor. Dilek Yerlikaya da eserlerini düzenlenen müzayedeye bağışlayan sanatçılardan biri. Müzayedeye iki eserini bağışlayan sanatçı aynı zamandan müzayedenin ilk bağışçısı olmuş.

Muhammed Mağ deprem bölgesi için sergi açıyor

Kalikala Art Galery ve Nadide Kahve Sanat Günleri’nin ilk etkinliği kalbimizi kanatan bir acıya adanıyor.

Türk hat sanatının çağdaş öncülerinden Muhammet Mağ’a ait olan; kataloglanmış 26 eser ve ilk kez bu sergide gün yüzüne çıkacak. Sergiden elde edilen gelirler ise deprem bölgesine gönderilecek. Sergiyi 28 Şubat 5 Mart tarihleri arasında Nadide Sahaf&Kahve’de ziyaret edilebilirsiniz.

Bilet gelirleri deprem bölgesine gidecek

DasDas”, bünyesinde gerçekleşecek tiyatro oyunlarının gelirini, deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için bağışlayacağını açıkladı. Sosyal medya hesaplarından, “Ay sonuna kadar oynayacağımız oyunların bilet gelirini afet bölgesine bağışlıyoruz. Afet bölgesine olan desteğimiz devam edecek” notunu paylaştı.

Sana gelen bana gelendir

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye maddi ve manevi destek geliyor. Özbek şarkıcı, eseri, depreme ilişkin yapılan haberlerin yer aldığı kliple sosyal medya hesabından yayınladı. Jo'rayev'in Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden duyduğu acıyı ifade etmek için hazırladığı klipte "Ah, sana gelen bana gelendir Türkiye'm, serdin derdim oldu bugün Türkiye. Ah, bazen hayatta yorulduğum oldu, hoşnutluk dileyerek küşadına geldim. Kendine kalbimi açtığım oldu. Sana gelen bana gelendir Türkiye'm, derdin derdim oldu bugün Türkiye” diye sesleniyor.

Tablolarını depremzedeler için satıyor

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yaşayan ressam ve heykeltıraş Ali Rıza Başarır, yanan ormanları resmettiği tablolardan elde edeceği geliri depremzedelere bağışlayacağını bildirdi. Başarır, geçmiş yıllarda Ege ve Akdeniz’de çıkan orman yangınlarını akrilik boya ile resmettiği 27 tabloyu satışa çıkardı.

Cahide Müzayede deprem süresince

Hilmiye Özlem Budak ve Bekir Budak tarafından yürütülen Cahide Müzayede deprem sonrasında çalıştıkları sanatçılar ile ortak bir karar vererek satışa sunulan eserlerin bir kısmını depremzedeler için bağışlanmasına karar vermişler. Platformda yer alan eserlerin birçoğuna “Deprem Bağış Eseridir” etiketi eklenmiş ve bu şekilde satışa sunulmuş. Süresiz olarak internet sitesinde yer alan bu eserler, sanatçının belirlediği kurumlara yapılan bağış sonasında sanatseverlere teslim ediliyor. Bekir Budak, sanatçılardan yoğun bir ilgi gördüklerini ve gönderilen pek çok eserin henüz satışa konulmadığını söylüyor. Yapılan yardımların sürekliliğini korumak adına yeni gelen eserlerle bu satışa devam edeceklerinin altını çiziyor.

Çocukların yüzünü güldürmek için çadır kentleri dolaşıyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çadır kentlerde kalan çocuklar, gönüllü sokak sanatçılarının etkinlikleriyle deprem travmasını atlatmaya çalışıyor. Çadır kentleri tek tek gezerek yüz boyama, müzikle dans, animasyon gösterileri ile çeşitli oyunlar ve yarışmalar düzenleyen grup üyeleri, depremzede çocukların travmasını hafifletmeye çalışıyor.

Zor zamanda sanatla kenetleniyoruz

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde açılan rölyef sergisinin gelirleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara gönderilecek. Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde izlenime sunulan sergide, 50 eser yer alıyor. Sergide eserleri bulunan rölyef sanatçısı Belgin Pergel, 10 kişilik grupla çalışmalar yürüttüklerini ve eserlerin yapımında Saime İpek Ceylani'nin kendilerine destek verdiğini belirtiyor. Pergel, “Sergide 750 liradan 5 bin liraya kadar eser var. Türk milleti olarak duyarlı insanlarız. Zor zamanlarda kenetleniyoruz. İnşallah depremzedelerin yaralarına merhem oluruz. Sergiden elde edilen gelirler depremzedelere bağışlayacağız" ifadesinde bulunuyor.

Serginin tüm geliri depremzede çocuklara

Sanatçı Elif Saltık, 4 Şubat’ta Galeri Diani’de “Haki” ismindeki sergisi ile sanatseverlerin karşısına çıkmıştı. Sanatçı, yaşanan afetin ardından açtığı sergiden elde edeceği tüm geliri depremzede çocuklar için kullanılmasına karar verdi. Bir anne ve bir sanatçı olarak özellikle depremzede çocukların acısını paylaşabilmek istediğini söyleyen Saltık, “Depremzede çocuklara eserlerimle destek olmak istedim. Bağışlanacak eser sayısı için bir sınırlama getirmedik. Serginin son gününe kadar hangi eserler satılırsa her birinin geliri depremzede çocuklar için bağışlanacak” 11 Mart’a kadar devam edecek sergi, Galeri Diani’de yardımseverleri bekliyor.

Değişecek ve dönüşeceğiz