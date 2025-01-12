Bu komşuluk ilişkileri güldürüyor

“Hikâyelerimde, medeniyetimizin taşıyıcısı şehirlerimizi mekân olarak kullanmayı seviyorum” diyen Figen Yaman Coşar, “Bu hem kültür ve değerlerimizin yavrularımıza aktarımı hem de kurgu açısından zengin bir anlatım imkânı sunuyor. Daha önce İstanbul, Çankırı, Afyon ve Van’da geçen hikâyeler yazmıştım” ifadelerini kullanıyor. Coşar, “

Şehreküstü