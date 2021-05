​Bu sanat eserleri ağzınıza layık

Çocuğunun doğum gününde yaptığı pastayla, pasta sanatı ustası olmaya karar veren Tuba Geçkil’in yaptığı büst pastaları, realistik (gerçekçi) çalışmaları, pasta boyama, birebir benzetme pastaları, devasa boyutlarda pasta çalışmaları Türkiye’de bir ilkti bu yüzden de büyük ilgi gördü. Aynı zamanda Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Milli Takım Şefi de olan Geçkil, katıldığı yarışmalarda birçok madalya aldı. Geçkil’ın rekoru ise Almanya’da 4 yılda bir düzenlenen dünyanın prestijli aşçılık yarışmalarından IKA Culinary Olympics’te de 4 altın ve 1 gümüş madalya kazanmasıydı. Mesleğini severek yapmaya devam eden Geçkil’le bayram öncesi pastalarını konuştuk.

Yaptığınız pastalar ve çekimler sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Öncelikle şunu öğrenmek isterim. Bu birbirinden dikkat çekici ve etkileyici figürleri yapma hikayesi nasıl başladı?

Pasta yapmaya 12 yıl önce başladım. Küçük oğlumun ilk yaş doğum günü için farklı bir pasta arayışı ile birlikte, onun en sevdiği oyuncağını pastaya dönüştürerek ona sürpriz yapmak istedim. Butik pastacılık ve şeker hamurlu pastalar Türkiye’de yaygın değildi ve ben bu pastayı nasıl yapabileceğim konusunda hiçbir fikrim yoktu. Ancak zor olmayacağını düşünerek oyuncak arabasını benzetmeye çalışarak pastayı tamamladım. Sonuçtan ben mutluydum. Ben kendi yaptığımı inanamamıştım. Evet daha önce sanatsal çalışmalar, yağlıboya ve suluboya tablolar yapmıştım ancak ellerimle şekillendirerek onları bir tablo gibi boyamak beni inanılmaz heyecanlandırmıştı.

O ilk heyecan sonra bir mesleğe dönüşüyor diyebilir miyiz?

Kesinlikle. İlk yaptığım pastayı tamamladıktan sonra söyledigim şu sözü net hatırlıyorum: ‘ İşte bu benim işim.’ Ardından doğum gününe gelen arkadaşlarım ve çevremdeki insanlar pastayı çok beğenerek sipariş vermeye başladılar ve sonra bu çember gitgide büyümeye başladı. Farklı tasarım pastalar hazırlamaktan çok mutlu oldum her zaman, çünkü pastaya kendimden bir şeyler katmak beni heyecanlandırıyordu. Daha sonra sanatsal çalışmalar yaptığım dönemdeki birikimlerimi, tekniklerimi pastaların üzerinde uygulamaya karar verdim ve gıda boyaları ile onları boyamaya başladım. Her denediğimde sonuçtan daha da mutlu oluyordum. Benim için uçsuz bucaksız bir masmavi okyanusa dalmak gibi bir durumdu, kulaç attıkça daha fazla yüzme isteği doğuyordu. Böylelikle aslında sanatsal pastalara başlamış oldum. Her zaman farklılıkları sevdim pastalarımda da bunu yaptım. Sıradan kutu gibi görünümlü olmasına gerek yoktu, sınırı olmamalıydı ebatlarını şekillerini değiştirerek üç boyutlu şekilde pastaları yapmaya devam ettim.

DÖRT ALTIN MADALYAYLA REKOR KIRDIM

Aynı zamanda uluslararası yarışmalarda yaptığınız pastalarla pek çok ödülün de sahibisiniz. Size ödül getiren pastalarınızın hikayesini de dinlemek isteriz.

Türkiye’yi temsilen uluslararası bir çok yarışmaya katıldım. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Hırvatistan başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde Dünya Aşçılar Birliği’nin düzenlediği önemli yarışmalara katılarak büyük başarılar elde ettim. Yarışmalarda birçok altın madalya kazandım. Bu yarışmaların en zorlusu olan Almanya lKA Olimpiyatları’nda ise dört altın madalya kazanarak Türkiye’de bir rekor kırdım. Ülkemi temsil etmek büyük bir onurdu benim için. Çeşitli firmaların davetleri ile bir çok fuarda da pasta gösterilerinde bulundum.

HAVADA HARRY POTTER’LA HERKESİ ŞAŞIRTTIM

Unutamadığınız bir anınız var mı bu fuarlardan?

Bunlardan asla unutamayacağım; İngiltere Cake International fuarında hazırladığım havada asılı devasa pasta olan ‘ Life size Harry Potter‘ pastasıydı. Günde 10 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda binlerce kişinin şaşkın bakışları altında kesilen tam boy Benzetme Harry Potter pastası büyük yankı uyandırmıştı. Tüm İngiltere ve Alman basınınında yer aldı. Arka planda bir kadın olarak yaşadığım o zorluklar, stres bir anda uçup gitti tabi. Bir Türk şef olarak herkesin dilindeydi. Her şey bir yana bu tarz gösterilerde yapılamayanları yapmak, denemek bana inanılmaz heyecan veriyor. Kendimi en mutlu hissettiğim alan büyük platformlarda izleyici karşısındaki büyük pasta showları diyebilirim. Bu konuda firmaların destekleri çok önemli. Yurtdışında çeşitli firmalardan bu tarz reklam amaçlı istekler geliyor ancak, ülkemizde bunlar neden yapılmasınki ? Umarımki hayal ettiğim; herkesin içini gezerek bir parça pasta yiyebildiği şekerden koca bir Hansel Gratel evini veya çocuklar ile birlikte yapabileceğimiz bir masalı pastadan canlandırmak.

DEVASA PASTALARIM BİR İLKTİ

Pasta değil sanat her biri. Görsel olarak bu kadar başarılı pastalara imza atıyorsunuz. Pastacılık yanında görsel sanat alanında da bir eğitim aldınız mı diye merak ettim?

Butik pastacılık yapmaya başladığım dönemde eğitim alabileceğim kişi yoktu. Denemelerle tecrübe ettiğim 3 boyutlu pastalar, realistik (gerçekçi) çalışmalar, pasta boyama, büst pasta, birebir benzetme pastalar, devasa boyutlarda pastalar çalışmalarım Türkiye’de bir ilkti.

Aynı zamanda yurt içi ve yurt dışında öğrencileriniz de var. Herkes bu eğitimlere katılarak sizin gibi pastalar yapabilir mi?

Sanat tecrübelerimi pastalara aktarmaya başladığım kısa bir süre sonra eğitim istekleri gelmeye başladı. 8 yıldır pasta eğitmenliği yapmaktayım. Yurtdışından davetle; Amerika Fransa İngiltere Brezilya Arabistan Dubai Nijerya Hindistan Azarbaycan vb ülkelerde eğitimler verdim. İstanbul’da Red Rose Cake studyosunda eğitimlerimiz halen devam etmektedir. Kişinin kendi yeteneği, sabrı ile orantılı olmak üzere öğrencilerim bugüne kadar çok iyi işler çıkardılar. Birçok öğrencim yarışmalara katıldı ve buralarda dereceler aldılar. Benim gibi eğitmen olanlar da çok fazla. Çünkü eğitimlerimde gösterdiğim kendi geliştirdiğim pratik ve özel teknikler oldukça temel ve kolay anlaşılabilirdir. Hiç bilmeyen kişilerin dahi anlayabileceği şekildedir.

Kullandığımız her malzeme doğal ve yenilir

Pastanın görsel tarafı dışında İç bölümünde oldukça önemli benim için. Kişiye özel tatlarda hazırladığımız özel tasarım pastalarım lezzetleri, sanatsal görünümü olan dış bölümü kadar önemli. Kullandığımız her malzeme doğal ve kaliteli olması gerekiyor. Çünkü akılda kalıcı olan görsellik kadar damaklardaki lezzet oluyor. Kullandığımız ürünlerin temel maddeleri olan çikolata krema şeker hamuru gibi ürünleri doğal ürünlerden seçmekteyiz.

Realistik pastalar büyük ilgi görüyor

Yaptığınız işler arasında sizi en çok heyecanlandıran, aynı zamanda en çok ilgi çeken hangi pastalarınız oldu?

Son dönemde başlattığım ve tüm dünyayı saran milyonların izlediği realistik (gerçekçi) pastalarımın viral hale gelen videolardan bahsetmek isterim. #everythingscake ‘Herşey bir pasta’ olarak tüm dünya medyasında, sosyal medya ağlarında ve haber programlarında, talk showlarda konuşuldu. #memes #cakememe sayfalarına konu oldu. Birçok marka ürünlerinin içi pasta olarak reklamlarını yayınladı ( mercedes, adidas, uber, vodofone, pizza hut vb. )Realistic cake videolarıma, sosyal medya ağlarında, birçok sayfada rastlayabilirsiniz. Şuan ise 2021 MINI Araba Lansmanı için gerçek ölçekleriyle birebir olarak pastasını çalıştım. Hep yapmak istediğim üç boyutlu büyük araba pastasını BMW MINI Cooper iş birliği ile çalışmak benim için ayrıca gurur vericiydi.

Özel tasarımlı işler bir hafta sürebiliyor

Bir pasta için ne kadar süre çalışıyorsunuz? Ne kadar vakit harcıyorsunuz? Siparişler arasında hangi tür pastalar öne çıkıyor?

Geçen yıl başlattığım realistic (gerçekçi) pastalar oldukça ilgi görüyor. Bunun dışında özel sipariş olarak portre, benzetme, düğün-nişan, boyama, büst, obje, yiyecek ve içecek görünümlü bir çok çalışmalarım var. Bu özel tasarımlar modele göre 1-7 gün arasında sürebilmektedir.

Bayramda çocukları mutlu edebilirsiniz

Bayramda mutfağında farklı görseller ve tatlar oluşturmak isteyenler için tavsiyeniz var mı?