Bursa'da sesiyle yürekleri titreten müezzin Recep Uyar vefat etti

Bursa'da sesiyle yürekleri titreten Müezzin Recep Uyar'dan acı haber

Bursa'daki yaklaşık 6 asırlık Yeşil türbe ve camiyi gezmeye gelenlere farklı makamlardaki vakit ezanlarını okuması, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken Yeşil Cami Müezzini Recep Uyar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Nisan 2019'da Uyar konuyla ilgili, 'Türkiye'de ezanların, her vakit ezanının 5 ayrı makamda okunduğunu ifade ediyoruz. Tabii onlarda böyle bir adet olmadığı için çok memnun kalıyorlar hatta Müslüman olmayanların bile buradan ağlayarak ayrıldığını gördüm.' diye konuşmuştu.



Uyar'ın cenazesi yarın görev yaptığı camide öğle namazına müteakip kılınan cenaze sonrası defnedilecek.

