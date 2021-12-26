Hayat Bursada sesiyle yürekleri titreten müezzin Recep Uyar vefat etti
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Bursa'da sesiyle yürekleri titreten müezzin Recep Uyar vefat etti

Beş farklı makamda ezan okuyan ve sosyal medyada da ünlü olan Bursa Yeşil Cami müezzini Recep Uyar, kalp krizi geçirdi. Vefat eden Uyar'ın cenazesi yarın defnedilecek.

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Haber Merkezi Diğer
Bursada sesiyle yürekleri titreten müezzin Recep Uyar vefat etti
Recep Uyar

Bursa'da bulunan tarihi Yeşil Cami'nin sevilen müezzini Recep Uyar kalp krizi geçirdi. Uyar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Uyar'ın naaşı, yarın öğle vakti bu camide kılınacak cenaze namazının ardından Büyükorhan ilçesi Armutçuk Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Bursa'da sesiyle yürekleri titreten Müezzin Recep Uyar'dan acı haber
OYNAT 02:43
Bursa'da sesiyle yürekleri titreten Müezzin Recep Uyar'dan acı haber
Bursa'daki yaklaşık 6 asırlık Yeşil türbe ve camiyi gezmeye gelenlere farklı makamlardaki vakit ezanlarını okuması, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken Yeşil Cami Müezzini Recep Uyar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Nisan 2019'da Uyar konuyla ilgili, 'Türkiye'de ezanların, her vakit ezanının 5 ayrı makamda okunduğunu ifade ediyoruz. Tabii onlarda böyle bir adet olmadığı için çok memnun kalıyorlar hatta Müslüman olmayanların bile buradan ağlayarak ayrıldığını gördüm.' diye konuşmuştu.

Uyar'ın cenazesi yarın görev yaptığı camide öğle namazına müteakip kılınan cenaze sonrası defnedilecek.

FARKLI MAKAMLARDA OKUDUĞU EZANLARLA SEVİLMİŞTİ

Dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinden Yeşil Cami'ye gelen ziyaretçiler, müezzin Uyar'ın, vakitlerine göre farklı makamlarda okuduğu ezanlarını dinleyip sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Sosyal medyada bu görüntülerle sık sık gündeme gelen Uyar, ülke çapında tanınan ve sevilen din adamlarından biriydi.

İzmit'te 20 yıl imam hatiplik yaptıktan sonra 2002'de Bursa'daki Yeşil Cami'ye müezzin olarak atanan Uyar, o tarihten itibaren görevini sürdürüyordu.

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