Bursa'da sesiyle yürekleri titreten müezzin Recep Uyar vefat etti

Bursa'da bulunan tarihi Yeşil Cami'nin sevilen müezzini Recep Uyar kalp krizi geçirdi. Uyar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Uyar'ın naaşı, yarın öğle vakti bu camide kılınacak cenaze namazının ardından Büyükorhan ilçesi Armutçuk Mahallesi'nde toprağa verilecek.
FARKLI MAKAMLARDA OKUDUĞU EZANLARLA SEVİLMİŞTİ
Dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinden Yeşil Cami'ye gelen ziyaretçiler, müezzin Uyar'ın, vakitlerine göre farklı makamlarda okuduğu ezanlarını dinleyip sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
Sosyal medyada bu görüntülerle sık sık gündeme gelen Uyar, ülke çapında tanınan ve sevilen din adamlarından biriydi.
İzmit'te 20 yıl imam hatiplik yaptıktan sonra 2002'de Bursa'daki Yeşil Cami'ye müezzin olarak atanan Uyar, o tarihten itibaren görevini sürdürüyordu.