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Hayat Büyüyünce Youtuber olacağım
AKTÜEL

Büyüyünce Youtuber olacağım!

Yayımladıkları videolarla içerik üreterek Youtuber olarak anılan kişiler, hatırı sayılır gelir elde ediyor. En cazip mesleklerden biri haline gelen Youtuber’larla işbirliği yapan markaların 2018’de reklam sektörüne katkısı 30 milyon lirayı buldu. 1 milyonu aşkın takipçisi olan Nilay Toprak “Çocuklar artık Youtuber olmak istiyor. O yüzden ne yaptığın önemli. Kazandıklarımla arabamı ve arsamı aldım” dedi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Nilay Toprak
Nilay Toprak

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla sayıları hızla artan YouTuber ve İnstagram İnfluencer’ları (pazarlama) bu mecralardan hatırı sayılır kazançlar elde ediyor. Ortalama her tıklama için ödenen ücret içeriğine göre ‘7 kuruş ile 4 lira’ arasında değişiyor. Videolarda gösterilen reklamlar için de ayrı bir ücret veriliyor. Reklam başına 5 ila 15 kuruş arasında değişiklik gösteriyor. Yükledikleri içeriklere ve aldıkları reklamlara göre kazançlar elde eden isimler takipçi sayılarına göre mikro, orta ve güçlü kullanıcı olarak kategorilere ayrılıyor. İnfluencer’larla iş yapan markaların geçtiğimiz yıl sektöre 30 milyonluk yatırım yaptığı, 2019’da ise miktarın daha da artacağını belirtiliyor.

TAKİPÇİLERİM ARTTIKÇA İŞ TEKLİFİ ALDIM

Hülya Aslan

İnstagram’ın ilk tesettürlü influencer’larından olan Hülya Aslan, 530 bin takipçisiyle ‘Güçlü Kullanıcı’ kategorisinde olan bir fenomen. Aslan hikayesini şöyle anlatıyor: “Küçük yaşta babamı kaybedince bir telekomünikasyon şirketinde iletişim danışmanı olarak işe başladım. 2002’de Ala dergisinde moda editörlüğü yaptım. Çok fazla kişiye temas etmiş olmak işimin besin kaynaklarından biriydi. 2014’te İnstagram diye bir yer keşfettik. Küçük küçük fotoğraflar yüklemeye başladım. Farkında olmadan bir ivme kazandım. Takipçilerim ne giydiğimi, nerelere gittiğimi sormaya başladılar. Açıkçası bu kadar popüler olacağımı tahmin etmezdim. Takipçilerimin artmasıyla iş teklifi almaya başladım. Markalar benden koleksiyon oluşturmamı, danışmanlık yapmamı istediler. Sosyal medya hesabım aracılığıyla birçok markaya ön ayak oldum. Üretmeyi ve faydalı olmayı sevdiğim için kendi markamı oluşturdum. Takipçilerim beni rol model alıyorlar. Sadece tanıtım yaparak bir yerlere gelmek kolay değil. Çünkü sosyal medyada insanlar hızlı tükettikleri için sürekli kendimizi yenilememiz gerekiyor” diyor.

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ÇOCUKLAR BÜYÜYÜNCE YOUTUBER OLMAK İSTİYOR

Nilay Toprak, 1 milyon 200 bin takipçili İnstagram hesabı ve 108 bin aboneli Youtube kanalı olan bir fenomen. 2014’te çektiği bir video sayesinde tanındığını söyleyen Toprak, şunları aktarıyor: “Videolarımın yayılmasından sonra Beyazıt Öztürk bana ulaştı, içerik üretmemi istedi. Yaptığım skeçlerin uygulandığını gördüm. Sonra Youtube’a giriş yaptım. Kısa zamanda binlerce kişi takip etti. Artık çocuklar büyüyünce Youtuber olmak istiyor. O yüzden kim olduğun ne yaptığın önemli. Şu ana kadar ki kazancımla arabamı ve arsamı aldım.”

  • YouTuber olmak artık zorlaştı
  • Ali Murat Kırık
  • Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, “Google’ın, Youtube politikalarında son dönemde yaptığı değişikliklerle Youtuber olmak giderek zorlaşmış durumda. Çünkü herkesin kanal açıp içerik oluşturmaya başlaması özgünlüğe zarar verdiği için konuya yönelik bir takım kriterler getirilmiştir. Yeni kurallara göre bir Youtuberın ya da bir You^tube kanalının gelir elde etmesi için en az 1000 aboneye sahip olması ve son 12 ay içerisinde en az 4000 saat izlenmeye ulaşmış olması gerekiyor” dedi.

YouTuber'ların kazancı dudak uçuklatıyor
FOTOĞRAF 9
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Enes Batur - 300.000 TL
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Orkun Işıtmak - 200.000 TL
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Berkcan Güven - 75.000 TL
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Danla Biliç - 250.000 TL
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Duygu Özaslan - 60.000 TL
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Kafalar - 200.000 TL
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Halil Söyletmez - 100.000 TL
Title
Merve Özkaynak - 200.000 TL
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Sebile Ölmez - 75.000 TL
YouTuber'ların kazancı dudak uçuklatıyor
Yakın zaman kadar vergi ödemeyen Youtuber'lar ve tüm fenomenler artık ödeyecek. Gelir İdaresi Başkanlığı internet ve sosyal medya hesapları üzerinden gelir elde eden ve bunu beyan etmeyen kişileri tek tek kuruma davet etmeye başladı. Fenomenlerden yüzde 15 oranında vergi alınacak. Eğlenceli ve komik videolarla lüks evlerde, pahalı arabalarla zengin bir yaşam süren fenomenler, internet üzerinden istedikleri videoları yayımlayabiliyor. Özellikle Youtuber'ların aylık kazançları dudak uçuklatıyor.
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