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Cahit Zarifoğlu Sezonu Yücel Arzen konseriyle başladı

Cahit Zarifoğlu Sezonu Yücel Arzen konseriyle başladı

04:0015/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bu yıl Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu temasıyla düzenlenen programın açılışına, sanatçı Yücel Arzen’i konuk etti. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş ile birlikteliğinin “Yedi Güzel Adam” dizisindeki “İsmail Efendi” isimli sahaf karakteriyle başladığını, bunun aynı zamanda sanat hayatının da başlangıcı olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından sanatçı Yücel Arzen ve orkestrası, “Sakarya Türküsü”, “Türk Marşı” ve “Utansın” eserlerini seslendirdi.


Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne beste yapıldı

Bayburt’un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi için yapılan “Uzaklar-Bozkırın Yankısı” adlı bestenin prömiyeri gerçekleştirildi. Besteci, piyanist ve akademisyen Prof. Dr. Evrim Demirel, müzedeki deneyimlerini notalara dökerek “Uzaklar” adını verdiği eseri besteledi. Demirel’in bestesi, “Bir Konser-Bir Müze” etkinlikleri kapsamında piyanist Gülru Ensari ve keman sanatçısı Prof. Dr. Sevil Ulucan tarafından müzede yorumlandı. Prof. Dr. Demirel, gazetecilere, temmuz ayında müzeye davet edildiğini, bir hafta boyunca müze çevresinde bölgeyle ilgili çeşitli deneyimler edindiğini anlattı.





#kültür
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