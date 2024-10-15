Cahit Zarifoğlu Sezonu Yücel Arzen konseriyle başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bu yıl Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu temasıyla düzenlenen programın açılışına, sanatçı Yücel Arzen’i konuk etti. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş ile birlikteliğinin “Yedi Güzel Adam” dizisindeki “İsmail Efendi” isimli sahaf karakteriyle başladığını, bunun aynı zamanda sanat hayatının da başlangıcı olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından sanatçı Yücel Arzen ve orkestrası, “Sakarya Türküsü”, “Türk Marşı” ve “Utansın” eserlerini seslendirdi.