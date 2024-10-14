Lösemiyi ebruyla anlatıyor

Ebruyla hikâye anlatmanın pek yaygın olmadığını, bu yüzden farklı teknikler geliştirdiğini söyleyen Demoen, malzemelerinin tarak, saç kurutma makinesi, diş fırçası, ip hatta eli olduğunu ifade etti. “Ebruyla hikâye yazmak lazım yoksa yan yana bir şeyler çizmenin bir duygusu yok” yorumunu yapan sanatçı, ebruyla güncel meselelere ilişkin çizimler de yapıyor. Mesela “Tavuk Bey”in Türkçe öğrenme çabasının sonucu olarak ortaya çıktığını beliren Demoen, “Oğluma uyurken anlattığım hikâyeler, bir sonraki gün ebru olarak çıkıyor. Sergideki "Plastik Şişe" ve "Şişko Robot" eserleri böyle... Ebruda özgür çalışma unutuldu” diye konuştu. 12 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek serginin eserleri, satışa açık olacak. Satılamayan eserler daha sonra Belçika’da hizmet veren kanser tedavi hastanesinde sergilenecek.