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Çalık da göçtü

Tarihçi, yazar, siyaset bilimci Mustafa Çalık, tedavi gördüğü kansere yenik düşerek ebedî âleme göç etti. Pek çok dergide görev alan ama adı Türkiye Günlüğü ile özdeşleşen ve milliyetçi çizgide siyaset de yapan Çalık, Gümüşhane Merkez Camii’nde yarın cuma sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Çalık Köyü’nde defnedilecek.

04:00 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 00:57 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mustafa Çalık.
Mustafa Çalık.

Bir süredir mide kanseri tedavisi gören ülkemizin kıymetli tarihçi, yazar ve siyaset bilimcilerinden Mustafa Çalık vefat etti. Çalık’ın naaşı, yarın cuma namazını müteakip, Gümüşhane Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çalık Köyü Mezarlığı’na defnedilecek. Düşünce dünyasının en sıra dışı isimlerinden biri olan Çalık, sosyal medya hesabından 26 Eylül tarihli paylaşımında, "Muhtemelen bu sizlerle son hasbihâlim ve muhaberem olmuş olabilir; zîrâ, 2022'nin Kasım ayı ortalarında hastalığımın (kanser) nüksetmesinden sonra her ne kadar inişli çıkışlı bir süreç yaşadıysam da şu an itibariyle malûm illetin 4. safhasında bulunuyorum. Umûmî vaziyetim eskilerin tâbiriyle ‘hızla vahâmete doğru seyrediyor’ değil; hekimlerimiz de henüz ümitlerini kesmiş değiller, ama mevcut hâlimin çok kritik olduğunu onlar da söylüyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

HEM SİYASETÇİ HEM EDEBİYATÇI

Gümüşhane’nin Çalık köyünde 1956 yılında doğan tarihçi yazar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1980’de Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) çalışmaya başladı. 1984’te uzman olan Çalık, Türkiye Cumhuriyeti’nin Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a danışmanlık yaptı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından bir grup arkadaşıyla birlikte Yeni Sözcü dergisini kuran yazar, 1983’te Yeni Hamle dergisinin çıkartılmasında büyük rol oynadı. 1983-1984 yılları arasında da Ankara ile Hacettepe üniversitelerinde Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi alanında dersler verdi. 1986’da DPT’den istifa ederek Türkiye Günlüğü dergisini yayımlamaya başladı. Yeni Ufuk, Kurultay, Ayyıldız ve Bugün gazetelerinde yazılar yazdı, Cedit Neşriyat’ın editörlüğünü yürüttü. Çalık ayrıca; Milli Kimlik Milliyet Milliyetçilik, MHP Hareketi / Kaynakları ve Gelişimi, Siyasi Yazılar, Teorik Denemeler isimli kitaplara da imza attı.


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