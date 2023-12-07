Çalık da göçtü

Bir süredir mide kanseri tedavisi gören ülkemizin kıymetli tarihçi, yazar ve siyaset bilimcilerinden Mustafa Çalık vefat etti. Çalık’ın naaşı, yarın cuma namazını müteakip, Gümüşhane Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çalık Köyü Mezarlığı’na defnedilecek. Düşünce dünyasının en sıra dışı isimlerinden biri olan Çalık, sosyal medya hesabından 26 Eylül tarihli paylaşımında, "Muhtemelen bu sizlerle son hasbihâlim ve muhaberem olmuş olabilir; zîrâ, 2022'nin Kasım ayı ortalarında hastalığımın (kanser) nüksetmesinden sonra her ne kadar inişli çıkışlı bir süreç yaşadıysam da şu an itibariyle malûm illetin 4. safhasında bulunuyorum. Umûmî vaziyetim eskilerin tâbiriyle ‘hızla vahâmete doğru seyrediyor’ değil; hekimlerimiz de henüz ümitlerini kesmiş değiller, ama mevcut hâlimin çok kritik olduğunu onlar da söylüyorlar" ifadelerini kullanmıştı.