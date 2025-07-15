Camide şenlik var

Çocukların sporla tanışmaları, yeteneklerini keşfetmeleri, sosyal ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen Öncü Çocuk Etkinlikleri, Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde gerçekleştirildi. Programda 300 çocuk çeşitli spor branşlarında düzenlenen etkinliklere katıldı, ikramlarla doyasıya eğlendikleri bir gün geçirdi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Öncü Spor Kulübü, akademide ve sahada yaptığı çalışmaları yaz döneminde de hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede İstanbul’un 39 ilçesinde yaz döneminde Kur’an kursunda eğitim alan çocuklara yönelik Öncü Çocuk Etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Şenliklerin durağı Beşiktaş

Haftanın her günü bir ilçede, bir cami bahçesinde ya da bir spor salonunda çocukların katılımıyla düzenlenen etkinliklerin bu defa durağı Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii oldu. Beşiktaş Müftülüğü birlikte gerçekleştirilen organizasyona ilçede yaz Kur’an kursuna devam eden öğrenciler iştirak etti. Beşiktaş Müftüsü İsmail Yıldız’ın da katıldığı etkinlikte çocuklar birbirinden eğlenceli etkinliklerle doyasıya eğlendi. Gün sonunda öğrencilere patlamış mısır, kek ve meyve suyu ikram edildi.

Yeteneklerini keşfediyorlar

İstanbul’un ilçelerinde düzenlenen etkinlikler; 4-13 yaş aralığındaki çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, onları sporun birleştirici ve eğlenceli yönüyle tanıştırmak ve değer temelli bir spor kültürüyle büyümelerine zemin hazırlamak amacıyla yapılıyor. Şenliklerde çocukların enerjilerini sağlıklı bir ortamda ifade etmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve özgüven kazanmaları hedefleniyor.

Takım ruhu, centilmenlik, paylaşma

Etkinliklerde çocuklar sporla tanışıp, sporu sevmeye ve hayatlarında yer vermeye ilk adım atıyor. Ayrıca iş birliği, paylaşma, centilmenlik ve takım ruhu gibi değerlerle tanışıyor. Özgüven, liderlik ve sorumluluk gibi kişisel becerilerin gelişimine katkı sunmayı hedefleyen etkinlikler, ailelerin de çocuklarla birlikte katılımıyla, aile ve çocuk bağlarını da güçlendirmeyi amaçlıyor. Nihai olarak ise çocukların teknolojiye bağımlı değil aktif bir yaşamı tercih eden bireyler olarak yetişmelerine destek veriyor.







