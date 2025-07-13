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İmam hatiplilerin gurur buluşması

İmam hatiplilerin gurur buluşması

Saliha Engin
04:0013/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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500 tam puan alan imam hatipli öğrenciler başarılarını ÖNDER Derneği’nde bir araya geldi.
500 tam puan alan imam hatipli öğrenciler başarılarını ÖNDER Derneği’nde bir araya geldi.

LGS kapsamında yapılan merkezi sınavda, 500 tam puan alan imam hatipli öğrenciler başarılarını ÖNDER Derneği’nde bir araya gelerek kutladı.

Bu yıl imam hatipli öğrenciler arasında tam puan alanların sayısı 63’e yükseldi. Öğrenciler, başarılarının ardında düzenli çalışma, öğretmen ve aile desteği olduğunu vurguladı. Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Ortaokulu mezunu Ömer Musab Demirtaş, “Okulun sıkı çalışma programlarına uyduğumu ve hocalarımızın desteğiyle motive olduğumuzu söyleyebilirim” dedi. Stresli bir süreç yaşadığını belirten Demirtaş, “Bir imam hatip mezunu ve birincisi olmak bizleri çok gururlandırıyor” ifadelerini kullandı. Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Raşit Ağrınbağcı ise “İmam hati0lip olmaktan gurur duyuyorum. Hem dini hem ilmi yaşayarak ilerledim” diyerek İstanbul Erkek ya da Kabataş Lisesi’ni hedeflediğini belirtti. ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da şunları söyledi: “Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı sınavda 63 öğrencimizin 500 tam puan alması camiamız adına büyük bir gururdur. Buradan vatanına, milletine bağlı, başarılı gençler çıkıyor.” Programda ayrıca tercih süreci için geliştirilen yapay zeka destekli “imamhatiprehberi.com” platformu da tanıtıldı.



#LGS
#Önder İmam Hatipliler Derneği
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