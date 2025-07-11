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LGS sonuçları bugün açıklanıyor

LGS sonuçları bugün açıklanıyor

04:0011/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün saat 10.00'da açıklanıyor.

14-24 Temmuz arasında ise tercihler yapılacak. Yerleştirme sonuçlarını ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.

30 BİN NOKTAYA TERCİH BİRİMİ

Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Türkiye genelinde 30 bin 632 noktaya tercih birimleri kuruldu. MEB tercih sürecinde velilere yol göstermek amacıyla "Tercih Süreci Veli Kılavuzu" hazırladı. Kılavuzda tercih aşamaları, lise türleri, yerleştirme ve nakil işlemleri gibi birçok başlık detaylı şekilde yer alıyor. Ayrıca okul türlerine ilişkin bilgiler, tercih kontrol listesi ve sık sorulan sorular da kılavuzda bulunuyor. Velilere, çocuklarını başkalarıyla kıyaslamadan, onların ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak destek olmaları öneriliyor. Karar sürecinde baskıcı değil rehberlik edici bir yaklaşımın benimsenmesi, çocuğun istek ve hayallerine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanıyor. Yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç şekilde yapılacak. Sınava girmeyen öğrenciler yalnızca yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek. Merkezi yerleştirmede ise LGS puanı ve kontenjanlara göre yerleştirme yapılacak.



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