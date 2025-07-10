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KPSS-2025/1 tercih süreci başladı: Tercih kılavuzu erişime açıldı

KPSS-2025/1 tercih süreci başladı: Tercih kılavuzu erişime açıldı

15:4610/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
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KPSS-2025/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
KPSS-2025/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak üzere KPSS-2025/1 tercih sürecinin başladığını duyurdu. Adaylar tercih işlemlerini 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

Tercihler 10 Temmuz’da başladı. ÖSYM’den yapılan açıklamada, tercihlerin 10 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 15.30 itibarıyla başladığı, işlemlerin 17 Temmuz 2025 saat 23.59’a kadar devam edeceği belirtildi. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek.


Kılavuz dikkatle incelenmeli


Yerleştirme işlemleri, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” esaslarına göre yürütülecek. ÖSYM, KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu’nun dikkatle incelenmesi gerektiğini vurgulayarak, tercihlerin bu kılavuzda yer alan kurallara göre yapılacağını hatırlattı.


KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu’na ve detaylara ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.




Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.

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