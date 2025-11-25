Yeni Şafak
Çanakkale'de 73 yaşındaki Hakime teyzenin yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı

15:5925/11/2025, Salı
AA
73 yaşındaki Hakime Pala Gürel, çocukluğunda büyüklerinden dinlediği hikaye ve masallarla köy yaşamını ve gözlemlerini tuvaline yansıttı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Söğütlü köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 73 yaşındaki Hakime Pala Gürel'in, çocukluğunda büyüklerinden dinlediği hikaye ve masallar ile köy yaşamını ve gözlemlerini yansıttığı resimlerinden oluşan sergi açıldı. Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, Gürel'i çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Söğütlü köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 73 yaşındaki Hakime Pala Gürel'in, çocukluğunda büyüklerinden dinlediği hikaye ve masallar ile köy yaşamını ve gözlemlerini yansıttığı resimlerinden oluşan sergi açıldı. Gürel'in çizdiği 55 resimden oluşan sergi, Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün desteğiyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Çanakkale Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Söğütlü köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Hakime Pala Gürel, sergi hayalini gerçeğe dönüştüren Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Yürüyüş düzenlendi

Kadına yönelik şiddete karşı olduğunu dile getiren Gürel, "Kadınlar ayaklarının üstünde dimdik durarak, hayallerini gerçekleştirsin. Mücadeleleri karşılığını buluyor." diye konuştu. Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Hakime Pala Gürel'in resim sergisini düzenlediklerini söyledi. Öte yandan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın eşi Neşe Toraman'ın da katılımıyla yürüyüş düzenlendi.



